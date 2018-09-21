السفارة المصرية في لندن تتسلم قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك

معبد الكرنك في الأقصر

سمر السيد:



في إطار التعاون الدائم بين وزارتي الخارجية والآثار والجهود الحثيثة الرامية لاستعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج، تسلمت سفارة جمهورية مصر العربية في لندن أمس الأول، قطعة أثرية مسروقة من المتحف المفتوح بمعبد الكرنك، والتي تم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، وكانت معروضة في إحدى صالات المزادات بلندن.



وأعربت وزارتا الخارجية والآثار في بيان صحفي عن جزيل الشكر لكل الجهات البريطانية التي أبدت تعاونا وتنسيقا مع سفارة جمهورية مصر العربية في لندن لاستعادة القطعة الأثرية المصرية وإعادتها إلى أرض الوطن، كما تعرب الوزارتان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص والتراث الإنساني بوجه عام.