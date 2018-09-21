صالح الشيخ يكرم أول دفعة تدريب للشباب من طلاب كلية الاقتصاد

صالح الشيخ

المال - خاص:



أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الشباب هم حجر الزاوية في بناء تقدم كل أمة وريادة كل مجتمع ، مشددا على أن التطلع المنشود هو اكتشاف طاقات الشباب الكامنة وتوجيهها وتفعيلها التفعيل المدروس حتى يتم استثمارها في مسيرة التنمية.



جاء ذلك خلال حفل تكريم أول دفعة تدريب للشباب من طلبة كلية لاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحضور عميد الكلية الدكتور محمود السعيد.



واستعرض "الشيخ" مع الطلبة المتدربين الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء في الجهاز الإداري للدولة، كما تبادل الأراء معهم بشأن وجهة نظرهم في تطوير العملية الإدارية بعد تجربتهم العملية والميدانية داخل الجهاز.



وأشار إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتفعيل قرار وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب، بما فيهم شباب طلاب الجامعات، والذي ينص على فتح وحدات الجهاز الإداري للدولة أمام الشباب لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.



وأضاف أنه سيتم صيف العام المقبل تلقي طلبات التدريب لمن يرغب من الشباب إلكترونيا على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ترشيحات الكليات في مختلف أنحاء الجمهورية .



وأشاد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد بهذه التجربة ، مشيرا إلى أن هناك حرصا من الكلية على ربط طلابها بسوق العمل وتلقى التدريبات العملية اللازمة لتحقيق هذا الهدف .



وأعرب الطلبة المتدربون عن سعادتهم بالتدريب في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة داخل إدارات الجهاز، مؤكدين على أن هذا التدريب أسهم في تغيير الكثير من المعتقدات الخاطئة والصورة الذهنية غير الصحيحة التي ارتبطت لديهم بالعمل الإداري داخل مؤسسات الدولة.



وخلال الحفل، تم عرض فيلم تسجيلي للطلبة عن تجربتهم وتقييمهم لها ورؤيتهم للمستقبل بكل شفافية، كما تم منح الطلاب شهادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب، مبينا بها مدة التدريب التي استمرت شهرا كاملا .