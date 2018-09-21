سوزان نجم الدين: لست ضد السينما وانتظروني في عمل عربي ضخم

سعدت بمشاركتي في مؤتمر الحب والسلام ومهرجان الجونة يديره خبير وفريق عمل منظم

حوار – أحمد حمدي

غابت النجمة السورية سوزان نجم الدين عن مصر لفترة طويلة لانشغالها بالتواجد في أكثر من دولة عربية لإنهاء نشاطات فنية خاصة بها ومؤخرا تواجدت في موسكو على سفينة الحب والسلام وشاركت في مؤتمر روسي عربي مشترك وتستعد لتصوير عمل فني ضخم انتاجيا وعربيا الفترة المقبلة.





"المال" حاور النجمة السورية حول أسباب غيابها الفترة الماضية عن مصر ورأيها في الأعمال العربية التي عرضت في الدراما ومشروعاتها القادمة في التمثيل، بالإضافة للحديث عن رحلتها لموسكو ورأيها في مهرجان الجونة السينمائي.

كشفت سوزان نجم الدين أنها كانت غائبة عن مصر لفترة طويلة بسبب حبها للسفر والأماكن المختلفة بالإضافة إلى أنها كانت متواجدة في روسيا الفترة الماضية.

وأضافت أنها شاركت في مؤتمر روسي عربي مشترك كبير في رحلتها لموسكو مؤخرا، تحدثت فيه عن أمور كثيرة تتعلق بتبادل الثقافات السياسية والاقتصادية والدينية والفنية أيضا.

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر مازال مستمرا الفترة المقبلة وسوف تسافر مرة أخرى لموسكو للتواجد فيه، لافتة إلى أنها كونت أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم خلال مشاركتها في مؤتمر الحب والسلام في موسكو.





وعن رأيها في الدراما العربية الفترة الماضية قالت سوزان: كانت هناك أعمال عربية مميزة مثل الهيبة2 وطريق للنجم السوري عابد فهد وكذلك مسلسل رحيم للنجم ياسر جلال بمصر.





ولفتت إلى أن أكثر ما ميز الأعمال الدرامية التي عرضت مؤخرا على الشاشات العربية وجود مخرجين شباب موهوبين حقيقة تتمنى التعاون الفني معهم الفترة المقبلة مثل المخرج محمد سلامة الذي قدم مسلسل "رحيم" وغيره.

وتابعت أنها تفكر بالفعل الفترة الحالية في خوض تجربة الإنتاج مرة أخرى كما فعلت منذ سنوات، وتقوم بدراسة عمل فني كبير حاليا تنوي الدخول في إنتاجه ليظهر بصورة مميزة للجمهور، لكن لم تحدد حتى الآن هل سيتم تقديمه في التلفزيون أو السينما.

وكشفت أنها تقوم بالتحضير لعمل فني عربي ضخم إنتاجيا بعد تقديمها مسلسل شوق منذ فترة وتحقيقه نجاحا كبيرا في الوطن العربي.

وعن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية قالت سوزان نجم الدين إنها المهرجان يديره شخص يملك خبرة كبيرة في مهرجانات كثيرة في الإمارات وغيرها "انتشال التميمي" وكذلك النجمة بشرى تبذل مجهودا كبيرا فيه مع فريق عملها وهو مهرجانا منظما وفخر لنا كعرب بوجودنا فيه هذا العام.

وعن ابتعادها عن شاشة وجمهور السينما العربية قالت: لست ضد تقديم أفلام سينمائية والتواجد على شاشة السينما لأن أي فنان عربي يتمنى أن يكون في أرشيفه الفني أعمال سينمائية لكن يجب أن تكون هذه الأعمال تحمل قيمة فنية وجودة ومتعة للمشاهدين وليست لمجرد التواجد السينمائي فقط، مضيفة: "يجب أن اقدم عملا سينمائيا أشعر فيه بإضافة حقيقية لرصيدي الفني لدى الجمهور العربي والمصري".

كما وصفت الدراما السورية التي قدمت الفترة الأخيرة بأنها تعيش حالة "مخاض" رغم الأزمة التي يعيشها وطنها سوريا.



