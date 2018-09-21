المؤسسات المصرية تسجل صافي بيعي للأسهم بقيمة 187 مليون في أسبوع



مصطفي طلعت



سجلت المؤسسات المصرية صافي بيعي بقيمة 187 مليون جنيه في الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الجاري وذلك بالتزامن مع التراجعات القوية التي شهدتها مؤشرات السوق.



وذكر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه أن المؤسسات المحلية قد سجلت مبيعات بقيمة 778 مليون جنيه مقابل مشتريات قدرها 591 مليونا.



يذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية هذا الأسبوع إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلا مستوى 14083 نقطة مقابل 15308 نقطة لدي افتتاح تعاملات الأسبوع



كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلي مستوى 683 نقطة.



الجدول التالي يوضح تعاملات المؤسسات بكافة نواعها :

