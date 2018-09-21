الخدمات المالية أنشط قطاعات البورصة وأوراسكوم للاستثمار تتصدر الشركات

البورصة

مصطفي طلعت



تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قائمة القطاعات النشطة من حيث كمية التداول بالبورصة خلال تعاملات الاسبوع الجاري بتداول 410.9 مليون ورقة مالية.



وذكر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه تصدر شركة أوراسكوم قائمة الشركات الاكثر تداولا عبر بيع وشراء 244.8 مليون ورقة مالية.



يذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية هذا الاسبوع إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلا مستوى 14083 نقطة مقابل 15308 نقطة لدي افتتاح تعاملات الاسبوع؛ كما تراجع مؤشر egx70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة 8% ايضا الي مستوى 683 نقطة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، قبل أن تصدر قرار بإخلاء سبيلهم الخميس بكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه لكل منهما.