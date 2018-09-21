دعم الإسكان الاجتماعي يتسرب عبر الاتجار في الوحدات والأراضي

مشروع سكن مصر

سحر نصر



تحولت وحدات وأراضي الإسكان الإجتماعي، التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة من مشروع يخدم محدودي الدخل وحل مناسب للشباب ، إلى مساع لدى البعض للحصول عليها بدعم من الوزارة، ثم يبيعها من الباطن، بضعف سعرها الذي اشتراها به.



انتشرت تلك الظاهرة بصورة كبيرة عبر مواقع الإعلانات، بالرغم من القوانين والتشريعات التى تجرم ذلك.



. "أ.و" الحاصل علي وحده سكنية مدعمة بإحدى مدن محافظات الصعيد يكشف أن الوحدة السكنية التى حصل عليها مساحتها 65 مترا ،وقسطها الشهري 442 جنيها شهريا، وقام بسداد 4 شهور، وباقي الأقساط بزيادة 7% على 20 سنة.



وأضاف أن الوحده السكنية لا يوجد بها خدمات من مياه وكهرباء بل سيقوم المشترى الجديد بتوصيل تلك الخدمات للوحدة، ووضع مبلغ 150 ألف جنيه كسعر مبدئي للوحدة قابل للنقاش.



وأوضح أن التسجيل سيتم بعقد بيع عرفي مبدئيا بتوكيل يتم تسجيلة في الشهر العقاري في وجود شاهدين علي عقد البيع ،وبعد مرور 5سنوات "المدة الرسمية التى وضعتها الوزاة للسماح ببيع الوحدة لمالك أخر" سيكون من حق العميل عمل تنازل عن الوحدة لنفسه بالتوكيل وبالتالي أصبحت ملكه قانونيا.



على المنوال ذاته، قال "م.ف" الحاصل على وحدة سكنية بإحدى المدن الجديدة،إن الوحدة السكنية التي حصل عليها مساحتها 90 مترا ،وقسطها الشهري 750جنيه ثابت ،قام بسداد قسط 3سنوات تقريبا ،وباقي الأقساط يتم تسديدها في مده 20 سنة.



وأضاف أن الوحدة السكنية بها كافة الخدمات من مياه وكهرباء ،وجاهزة للإشغال ،فقط يقوم المالك الجديد بنقل أثاثة والسكن مباشرة، ووضع مبلغ 175 ألف جنيه كسعر مبدئي للوحدة قابل للتفاوض .



وأوضح أن عملية نقل الملكية لمالك جديد عملية مضمونة وأمنة، ولا يوجد داعي كى يقلق المالك الجديد لأنه سيقوم بعمل له عقد بيع عرفي لمده 5 سنوات وبعدها سيكون عقد رسمي يتم تسجيلة في الشهر العقاري .





وكشف"خ.ع" والذى يعمل سمسار عقارات إن لديه وحدات سكنية مختلفة ما بين الإسكان إجتماعي ومشروع دار مصر ،حسب رغبة كل مشتري ،فلدية وحدات سكنية بمشروع دار مصر خلف مدينة الإنتاج الإعلامي مساحتها 160 مترا ،كاملة الخدمات من مياه وكهرباء وغاز، قسطها 10ألاف جنيه كل 3شهور ،ويصبح 16ألف جنيه بعد الإستلام ،وباقي الأقساط يتم تسديدها فى مده 4 سنوات .





وأضاف أن لديه وحدات سكنية بمساحات مختلفة في مشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة 274عمارة خلف مدينة الإنتاج الإعلامي وخلف كمبوند أشغال سيتى ،بأسعار تتراوح بين 140و160و180و200 ألف جنيه ،في أدوار التانى والثالث والرابع والأخير ،كاملة الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وجاهزة للإشغال ،ويتم سداد الأقساط علي مده 20 سنه .



وأوضح أن المالك سيقوم بعمل عقد بيع نهائي للمالك الجديد ليستخرج عليه صحه توقيع من المحكمة لضمان حقة وبعد مرور خمس سنوات ستكون الوحده ملكه قانونيا .





وقال أ خ ،أحد الحاصلين علي قطعة أرض بإحدى المدن الجديدة، أنه تطرق لبيع قطعة الأرض المخصصة له لبناء وحدة سكنية للتربح ومواجهة الغلاء ،موضحا أنه إتخذ قرار التقدم علي الأرض المزمع إنشاءها للتربح كهدف رئيسي دون إستغلالها للمعيشة .



وكشف عن تخلي معظم مالكي المساحات المجاوره للمنطقة الخاصة به عن أراضيهم وطرحها للبيع بعرضها على السماسره،مبينا أنه قد حرر عقد بيع القطعة الخاصة به بمبلغ 120 ألف جنيه بالرغم من عدم إستلامة لقطعة الأرض حتى الأن .



ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي لسنة 2014 الماده السادسة: "يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.



كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي."



ولايجوز لأى مالك التصرف فى الوحدة التى حصل عليها الإ بعد موافقة وزارة الإسكان ومرور خمس سنوات.



