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بورصة وشركات
بأسبوع درامي..البورصة تفقد 1225 نقطة ومؤشرها يتراجع 8 %
الجمعة 21 سبتمبر 2018 02:35 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
صطفي طلعت
شهدت البورصة المصرية تداولات درامية قاسية الاسبوع الجاري فقدت خلالها 1225 نقطة دفعة واحدة وتراجع مؤشرها الرئيسي 8%.
وانهالت عمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين والمؤسسات المحلية وسط حالة من الذعر بين المتعاملين الافراد بشكل خاص على خلفية التحفظ على مسؤولين بارزين في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني وهي القضية المعروفة اعلاميا ب"التلاعب في البورصة".
واظهر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه هبوط جماعي لمؤشرات السوق اذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلا مستوى 14083 نقطة مقابل 15308 نقطة لدي افتتاح تعاملات الاسبوع؛ كما تراجع مؤشر egx70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة 8% ايضا الي مستوى 683 نقطة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، قبل أن تصدر قرار بإخلاء سبيلهم الخميس بكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه لكل منهما.
وتوقع سعيد الفقي مدير فرع شركة أصول لتداول الاوراق المالية هدوء وتيرة التراجعات الاسبوع المقبل بالقرب من مستوي 14000 نقطة واعادة التجربة علي 14500 نقطة مرة اخرى.
وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان المؤشر قد عاد للنظرة السلبية بعد إختراقه للحد السفلى الذى كان يتحرك به (بين مستوى الدعم 15000 نقطة، ومستوى المقاومة 16000 نقطة) ليتجاوز عده مستويات دعم وصولًأ ل 14000 نقطة.
ورجح غريب إستمرار محاولات المؤشر التماسك بالقرب من المستويات الحالية خلال تعاملات الإسبوع القادم، ليجد مستوى الدعم التالى عند 13700 نقطة، والمقاومة الأول عند 14450 نقطة.
مصطفي طلعت
شهدت البورصة تداولات درامية قاسية الأسبوع الجاري فقدت خلالها 1225 نقطة دفعة واحدة وتراجع مؤشرها الرئيسي 8%.
وانهالت عمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين والمؤسسات المحلية وسط حالة من الذعر بين المتعاملين الافراد بشكل خاص على خلفية التحفظ على مسؤولين بارزين في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني وهي القضية المعروفة اعلاميا ب"التلاعب في البورصة".
وأظهر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه هبوط جماعي لمؤشرات السوق اذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلا مستوى 14083 نقطة مقابل 15308 نقطة لدي افتتاح تعاملات الاسبوع؛ كما تراجع مؤشر egx70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة 8% ايضا الي مستوى 683 نقطة.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، قبل أن تصدر قرار بإخلاء سبيلهم الخميس بكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه لكل منهما.
وتوقع سعيد الفقي مدير فرع شركة أصول لتداول الاوراق المالية هدوء وتيرة التراجعات الأسبوع المقبل بالقرب من مستوي 14000 نقطة وإعادة التجربة علي 14500 نقطة مرة أخرى.
وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الاوراق المالية، إن المؤشر قد عاد للنظرة السلبية بعد اختراقه للحد السفلى الذى كان يتحرك به (بين مستوى الدعم 15000 نقطة، ومستوى المقاومة 16000 نقطة) ليتجاوز عده مستويات دعم وصولًأ ل 14000 نقطة.
ورجح غريب استمرار محاولات المؤشر التماسك بالقرب من المستويات الحالية خلال تعاملات الأسبوع القادم، ليجد مستوى الدعم التالى عند 13700 نقطة، والمقاومة الأول عند 14450 نقطة.
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