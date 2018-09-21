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رياضة
2 مليون جنيه من بيراميدز لأسرة لاعبها المتوفى
الجمعة 21 سبتمبر 2018 01:53 ص
نادي بيراميدز
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نادي بيراميدز
أحمد صبرى
نعى فريق بيراميدز لاعبه الناشئ، أبوبكر فوزى، والذى توفى فى حادث سيارة.
وأكد النادي أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري النادى سيتكفل بمبلغ 2 مليون جنيه لأسرة الفقيد تصرف فورا.
وقال حساب النادى فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر:لله ما أخذ و لله ما أعطي و لكل اجل كتاب، إنا لله وإنا اليه راجعون، ينعي فريق بيراميدز و معالي المستشار تركي آل الشيخ اللاعب الناشيء أبو بكر فوزي محمد، من فريق ناشئي بيراميدز، والذي توفي في حادث سيارة، البقاء لله وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته، وندعو لاهله بالصبر والسلوان.
وأضاف : كما يعلن سيادة المستشار تكفله بمبلغ 2 مليون جنيه يصرفوا فورا لاسرة الفقيد ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان..
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