العالمي عمر خيرت في الإسكندرية نوفمبر المقبل

عمر خيرت

أحمد حمدي



يحيي الموسيقار العالمى عمر خيرت، حفلين على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، الخميس والجمعة 22 و23 نوفمبر المقبل.



والأربعاء، أحيي خيرت حفلا كبيرا بدار الأوبرا، وسط إقبال جماهير كبير



وكان الإقبال الجماهيرى للقاء "خيرت" بجمهوره، بعد توقف دام 4 أشهر عن نشاطه الأوبرالي الفني بسبب العطلة الصيفية, وسط شرائح مختلفه من الجماهير،



وقدم خلال حفل الأوبرا مجموعة متنوعة من موسيقى جادة مكتوبة بشكل احترافى منها, "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".



