EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
14 مطربا ومطربة يغنون للسعودية في اليوم الوطني الـ88
الجمعة 21 سبتمبر 2018 01:40 ص
14 مطربا ومطربة يغنون للسعودية في اليوم الوطني الأحد
أخر الأخبار
14 مطربا ومطربة يغنون للسعودية في اليوم الوطني الأحد
أحمد حمدي
تتولى شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" برئاسة سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، تنظيم حفلات مهرجان "اليوم الوطني السعودي 88"
ويحيي الحفلات مجموعة من كبار نجوم الطرب والغناء في السعودية والعالم العربي، هم : محمد عبده، عبادي الجوهر، رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، خالد عبد الرحمن، وليد الشامي، راشد الفارس، جابر الكاسر، رامي عبد الله، والمطربتان: نوال الكويتية و أنغام.
وحفلات مهرجان "اليوم الوطني السعودي" سيكون دخولها مجاني،إهداءاً لأبناء الوطن كي يشاطروه فرحتهفي الذكرى 88 لتأسيس المملكة العربية السعودية،وقد عبّر المطربون الـ14 المشاركون فيها (مطربتان و12 مطربا) عن سعادتهم بالغناء للوطن مليكاً وقيادةً وحكومةً وشعباً.
وتحدّد أن يقام بمناسبة "اليوم الوطني السعودي 88" مهرجاناً غنائياً من خمس حفلات، على مدار يومين، في كل من مدن الرياض وجدّة والدمام، علماً أن عدداً من هذه الحفلات ستقام في اليوم ذاته، لكن في مدن مختلفة، ما يؤكد إحترافية "روتانا" وقدرة طاقمها على تنظيم أكثر من حفل في الوقت ذاته وفي أماكن متعددة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا