14 مطربا ومطربة يغنون للسعودية في اليوم الوطني الـ88

14 مطربا ومطربة يغنون للسعودية في اليوم الوطني الأحد

أحمد حمدي



تتولى شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" برئاسة سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، تنظيم حفلات مهرجان "اليوم الوطني السعودي 88"



ويحيي الحفلات مجموعة من كبار نجوم الطرب والغناء في السعودية والعالم العربي، هم : محمد عبده، عبادي الجوهر، رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، خالد عبد الرحمن، وليد الشامي، راشد الفارس، جابر الكاسر، رامي عبد الله، والمطربتان: نوال الكويتية و أنغام.



وحفلات مهرجان "اليوم الوطني السعودي" سيكون دخولها مجاني،إهداءاً لأبناء الوطن كي يشاطروه فرحتهفي الذكرى 88 لتأسيس المملكة العربية السعودية،وقد عبّر المطربون الـ14 المشاركون فيها (مطربتان و12 مطربا) عن سعادتهم بالغناء للوطن مليكاً وقيادةً وحكومةً وشعباً.



وتحدّد أن يقام بمناسبة "اليوم الوطني السعودي 88" مهرجاناً غنائياً من خمس حفلات، على مدار يومين، في كل من مدن الرياض وجدّة والدمام، علماً أن عدداً من هذه الحفلات ستقام في اليوم ذاته، لكن في مدن مختلفة، ما يؤكد إحترافية "روتانا" وقدرة طاقمها على تنظيم أكثر من حفل في الوقت ذاته وفي أماكن متعددة.