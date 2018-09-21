اتهام نجم أمريكى وصديقته بالتحرش بألف امرأة

التحرش الجنسي

خالد بدر الدين



يتم حاليا محاكمة الجراح جرانت روبيكو، نجم برنامج تلفزيون الواقع الأمريكى مع صديقته كريسا لورا ريلي الحسناء بتهمة اغتصاب امرأتين التقيا بهما في حانة ومطعم عام 2016 ، قبل أن يتبين مؤخرا تورطهما في قضايا تحرش جنسى واغتصاب محتملة على حوالى 1000 ضحية أخرى.



وذكرت صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية إن ممثلى الادعاء فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن روبيكو (38 عاما) الطبيب الجذاب وصديقته ريلي (31 عاما) الجميلة كانا يتصيدان ضحاياهما، من الحانات والمطاعم في منطقة نيوبورت بيتش بكاليفورنيا.



وتبحث الشرطة في قضايا مئات النساء اللواتي ظهرن في مقاطع فيديو على هاتفيهما، حيث قال توني راكوكاس، النائب العام لمقاطعة أورانج: "يوجد على هاتفي المتهمين مقاطع فيديو لنساء مخمورات، وغير قادرات على قبول أو رفض العلاقات الجنسية التى تعرضن لها .



ويعتقد راكوكاس أن المتهمين استخدما مظهرهما الحسن وسحرهما، للتقرب من ضحاياهما وإعطائهن شعورا زائفا بالأمان، بشكل خاص لأن الناس يميلون للوثوق بالأطباء، كما أن وجود الطرف الأنثوي جعلهن يشعرن بالراحة للمتهمين وعدم الشك بنواياهما .



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من النجم الأمريكي وصديقته