1250 ميجاوات ارتفاع بفائض إنتاج الكهرباء الليلة

شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء

عمر سالم



كشف مصدر مسؤول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء الخميس إلى 8750 ميجاوات مقارنة بنحو 7500 آلاف ميجاوات أمس.



وأوضح المصدر لـ"المال"، أن أعلى حمل للشبكة القومية أمس بلغ 29.1 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.50 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 24 ألف ميجاوات خلال الساعة 6 صباحًا.



وتوقع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لـ 28.6 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 37.4 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.

