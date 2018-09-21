غرفة ملاحة دمياط تطالب بتنفيذ التعليمات الجديدة لهيئة الميناء

جمارك دمياط

السيد فؤاد





طالبت غرفة ملاحة دمياط من أعضائها ضرورة تطبيق أعضائها للتعليمات الجديدة الصادرة من قبل هيئة الميناء والتي اعتبرتها الغرفة القواعد والنظم المعمول بها بالميناء.



وأصدرت هيئة ميناء دمياط قواعد ونظم لتطبيقها من قبل الشركات العاملة بها والتي جميعها تعد عضو في غرفة الملاحة.



وأهم ما جاء في تلك التعليمات إستخدام أساليب و آلية صحيحة أثناء شحن أو تفريغ الخردة التي من شأنها الحفاظ علي عدم تلوث البيئة وذلك من خلال ما يتصاعد من أتربة وخلافه أثناء عملية الشحن أو التفريغ ، كما يراعي عدم التأثير السلبي علي الغير.



كما تشمل تلك التعليمات إتخاذ كل الإحتياطات اللازمة أثناء نقل ( اللوريا ) من وإلي المخازن، وأن يتم إستخدام المشمع في تغطية الشاحنة بإحكام وتنظيف كافة الفجوات الموجودة بها قبل تحركها حفاظاً على نظافة الطرق سواء داخل الميناء أو خارج الميناء وتجنباً لأي آثار سلبية ولعدم الإضرار بالغير.



وطالبت هيئة الميناء ضرورة إتباع الطرق السليمة في التخلص من المخلفات المتعلقة بشركاتكم ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.



بدوره لفت عبدالعظيم الريدي رئيس غرفة ملاحة دمياط أن الغرفة تسعى لتطبيق اعضائها تلك التعليمات، خاصة أن مصالح اعضاء الغرفة مرتبطة بالميناء، لذا فلابد أن نسعى دائماً للحفاظ عليه وأن يكون مشرفاً لنا جميعاً قبل أن يكون محط إنتقاد الغير.

