غرفة مواد البناء: معرض The BIG5 يعكس تطور الصناعة المحلية

أسعار العقارات

سحر نصر



قال الدكتور كمال الدسوقي ،نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن إنعقاد المعرض الدولي للتشيد والبناء The BIG5 يعكس المردود الإيجابي للإستقرار السياسي والإقتصادي في تحسن مناخ الإستثمار والأعمال في مصر.



ويقام المعرض حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر فاعلياته حتي 21 سبتمبر الجاري تحت رعاية وبمشاركة غرفة مواد البناء، لأول مرة في مصر ي



وأضاف أن اهتمام غرفة مواد البناء بانعقاد الدورة الأولي للمعرض في مصر والتواجد القوي في كافة الفاعليات الكبري والمعارض الدولية لنمو حجم أعمال الشركات من خلال تعريف الشركات بأحدث ما وصلت اليه صناعة مواد البناء عالميا.



وأوضح أن هناك اهتمام غير مسبوق للشركات الأجنبية بالسوق المصري ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جذب العديد من الإستثمارات الاجنبية وتوسع ونمو الشركات المحلية والعاملة في مصر بالاضافة الي توقيع العديد من الصفقات التجارية والشركات بين الشركات المصرية والاجنبية المشاركين بالمعرض.



وأشار أن معرض The BIG5 شهد نجاح كبير وغير متوقع بمشاركة أكثر من 2000 عارض من مختلف الدول، نتيجة لما شهدته السوق المصرية من نمو في حجم أعمال الشركات وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبري في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية وهو ما جذب انظار العارضين من مختلف دول العالم لما تمثله هذه المشروعات من فرص واعدة لنمو حجم أعمال الشركات ورواج سوق مواد البناء.



وأضاف أن مشاركة العديد من الدول الكبري باجنحة خاصة في المعرض ومنها جناح خاص للشركات الألمانية و اليونان و ايطاليا وعدد من الشركات الامريكية الكبري ومن مختلف الدول، بالإضافة الي المشاركة الكبيرة لأعضاء الشعب المختلفة لغرفة مواد البنا باتحاد الصناعات .



وأكد أن معرض The BIG5 يعد منصة دولية لتبادل الخبرات بين المصنعين من مختلف الدول وفرصة كبيرة لأصحاب المشروعات و المهندسين الاستشاريين والملاك للتعرف علي أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا صناعة مستلزمات مواد البناء مما ينعكس إيجابيا علي نمو الصناعة الوطنية ونفاذها لمختلف الاسواق الدولية ونمو وتطور القطاع العقاري المصري.



وأضاف أن الشركات المصرية تتمتع بخبرات كبيرة وأصبحت صناعة مواد البنا المصرية من اكثر الصناعات تطورا وقادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة بالنصيب الاكبر في الصادرات.



وأشار إلى أن معرض The BIG5 من المعارض الدولية المعروفة عالميا ويعقد بصفة منتظمة في دبي والسعودية والعديد من الدول، داعيا شركات أعضاء الغرفة للإستعداد الجيد والمشاركة الفعالة للمعرض في دورته المقبلة.