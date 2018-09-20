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طاقة
البحيرة للتوزيع تطرح مناقصتين لتوريد كابلات وموزع كهرباء
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:39 م
الكهرباء
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القابضة تخصص 1.7 مليار جنيه لصالح البحيرة لتوزيع الكهرباء
الكهرباء
عمر سالم
طرحت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مناقصة على الشركات المحلية لتوريد موزع كهرباء جهد 22 كيلو فولت.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة، لـ"المال" أن الشركة طرحت المناقصة فى إطار خطتها لتطوير شبكاتها وتحسين الجهد داخل المحافظات.
وأوضح أنه من المقرر تلقي العروض نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن تكلفة كراسة الشروط تصل إلى 2000 جنيه ، على أن يتضمن العروض نحو 5 % كتأمين ابتدائي .
فى ذات السياق كشف المهندس محمد سطوحي رئيس شركة البحيرة، أنه تم طرح مناقصة أخرى لتوريد كابلات كهرباء لشركة البحيرة بجهد 18 / 30 كيلو فولت.
وأشار سطوحي لـ"المال" إلى أنه من المقرر أن يتم تلقي العروض بنهاية الشهر ، ويصل قيمة كراسة الشروط لنحو 10 آلاف جنيه ومن المرتقب أن يشارك بها كافة الشركات مثل السويدي.
وانتهت «البحيرة للكهرباء» من تركيب 173 ﺃﻟﻒ عداد ﺑﻜﺎﺭﺕ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ على استبدال ﺟﻤﻴﻊ العدادات، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻜﺎﺭﺕ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ، كما تستهدف العمل على زيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض والمتوسط، لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالشركة، ورفع الكفاءة الخاصة بالشبكة وتقليل الفقد.
وتغطى الشركة عددا من المحافظات تشمل البحيرة ومطروح وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، حتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى العامرية - برج العرب) وتبلغ مساحة نطاقها الجغرافى 177 ألف كم2 ، يمثل %17 من مساحة مصر، ويبلغ عدد المشتركين بالطاقة الكهربائية 3 ملايين مشترك على الجهدين المتوسط والمنخفض
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