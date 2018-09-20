التنمية الصناعية: انتهاء أولى مراحل ميكنة التراخيص خلال أسبوع





عبد الرازق: إصدار 14 ألف ترخيص بالإخطار ومسبق للمصانع





عبد الرازق: التيسيرات غير المسبوقة فى إجراءات تراخيص المصانع لاتعنى التهاون

محمد ريحان

كشف المهندس، أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع.



جاء ذلك بحسب بيان عقب اجتماع رئيس الهيئة بأعضاء جمعية مستثمرى مدينة الاسكندرية بحضور أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة وهاني المنشاوى عضو مجلس ادارة الجمعية .





وأعلن عبد الرازق أن المرحلة الثانية من الميكنة والتي تشمل تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ستتم نهاية العام الجاري





وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الثالثة من الميكنه ستشمل إجراءات تخصيص الأراضى أسوة باستخراج التراخيص.



وكشف أ

ن الهيئة أصدرت 14 ألف رخصة مسبقة وبالاخطار لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط اجراءات التراخيص حتى الآن.



وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية حيث تم التنسيق مع مجتمع الاعمال خطوة بخطوة خلال إعداده و قبل إقراره من خلال رصد الأعباء لدى المصنعين ليقدم حلول واقعية على الأرض بشكل مرضٍ لمتلقى هذا القانون



واعتبر ذلك أول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل.



وقال "بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة حيث تم نقل المسئولية على عاتق المستثمر".



وشدد فى الوقت ذاته على ان التبسيط فى الاجراءات لا يعنى التهاون فى الاشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة.



وتابع عبد الرازق أن القانون يتميز بالمرونة والتحديث المستمر داعيا رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء ارائهم المستمرة تجاه القانون حيث سيتم تعديلها وإجراء أية تحسينات فورا من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتى تم تشكيلها لهذا الغرض



ولفت إلى أن التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين في هذا الشان



وأضاف رئيس الهيئة أن المستثمر يمكنه الاطلاع على كافة النماذج والإجراءات والاشتراطات المطلوبة منه من على موقع الهيئة الالكترونى بوضوح وشفافية تامة قبل البدء فى مشروعه الصناعى.



وعلى صعيد تنمية المناطق الصناعية القائمة، أشار عبد الرازق الى انشاء شركة خاصة لإدارة وتنمية المناطق الصناعية فى مصر بالتعاون مع المصنعين ووضع حلول مجمعة للمصانع داخل كل منطقة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.



وكشف عن إعداد الهيئة لتشريع جديد لإدارة المناطق الصناعية حيث لا يوجد سمة تشريع ينظم إدارة تلك المناطق .

وحول المطالب بتخفيض الرسوم المعيارية للهيئة قال عبد الرازق، إن قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، تم بعد دراسات مستفيضة ومناقشات.



وأوضح أن الدولة تخوض حربا مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، موضحا أن احد اجراءات مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية.



وقال إن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.



وأضاف أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد والذي خفض اجماليها لما يقرب من 60%،حيث كان المستثمر مطالب للحصول على رخصته المرور على اكثر من 7 جهات حكومية مختلفة ثم يأتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى .



وأوضح أن قيمة الرخصة كانت تصل إلى 180 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.

ونه إلى أنه تم مؤخرا إصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات مشيرا إلى إن بعض الخدمات التي تم رفع رسومها هي خدمات اختيارية بالنسبة للمستثمر .





وأضاف عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسي التى تجرى حاليًا بالهيئة يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.



وشدد على أن الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكن التغطية العادلة لتكاليف خدماتها.

