العربية: أكثر من 200 قتيل بتنزانيا في غرق قارب

غرق مركب

أحمد صبرى



‏قالت قناة العربية مساء الخميس في نبأ عاجل، إن هناك أكثر من 200 قتيل بتنزانيا وذلك في غرق قارب في بحيرة فكتوريا أحد منابع نهر النيل بوسط إفريقيا.



