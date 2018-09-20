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الهجرة تكرم أبناء مصريين مقيمين بأستراليا
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:02 م
وزيرة الهجرة
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وزيرة الهجرة
سلوي عثمان
استضاف مؤتمر "3 سنين واحنا معاك"، الذي أقامته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لاستعراض جهودها في ربط المواطنين المقيمين بالخارج بوطنهم مصر، وفد أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بأستراليا، والذي يزور مصر حاليًا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الهجرة والشباب لربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر.
وفي كلمتهم خلال المؤتمر، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شهدوه في مصر، كما توجهوا بكل الشكر لمعالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وطاقم الوزارة كافة على كل ما بذلوه من جهود خلال تلك الزيارة.
كما أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بكل ما شاهدوه في مصر من رقي وتطور وتنمية في مختلف المجالات وعلى رأسها المشروعات القومية الراهنة التي تشهدها البلاد، وثمّنوا أيضًا دور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وعلى مساندتها للشعب المصري أجمع.
وفي السياق ذاته، أكد أعضاء الوفد أن مصر بلد الأمان والأمان ووطن عظيم يتسع للجميع دون تعصب أو تمييز، مشددين على أنهم سينقلون ذلك إلى ذويهم وأصدقائهم حين عودتهم إلى أستراليا، وسيدعون الجميع هناك إلى زيارة مصر والتمتع بجمالها ومشاهدة كافة مظاهر التنمية والتحضر فيها.
وفي ختام كلمتهم، قام أعضاء الوفد بتكريم معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكذلك طاقم وزارة الهجرة الذي رافقهم في جولاتهم ضمن زيارتهم إلى مصر.
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