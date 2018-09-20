إعلان مؤتمر شرم الشيخ يدعو لملاحقة قضائية لجرائم الاتجار بالبشر

محكمة جنايات القاهرة

نجوى عبد العزيز



اختتم اليوم المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية ونائب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة فعاليات المؤتمر الافريقى الأوروبى الأول للنواب العموم حول التعاون القضائى الدولى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمنعقد بشرم الشيخ.



واعتبر المؤتمر ما صدر اليوم من إعلان وثيقة دولية واقليمية هامة على طريق المواجهة القانونية لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.



وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز سبل التعاون القضائى المتبادل والذى يهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق والملاحظة وجمع الأدلة من أجل تحقيق العدالة الجنائية وعدم إفلات مرتكبى الجريمة من العقاب.



كما أكد على اهمية وجود اطار قانونى اقليمى بين دول القارة الإفريقية لمواجهة هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وضرورة التنسيق والتعاون من أجل بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وتبادل الخبرات والمماراسات الجيدة فى هذا الشأن وبذل الجهود من أجل حماية الضحايا والشهود