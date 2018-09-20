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عقـــارات
سكن كريم يبدأ في 5 محافظات بتكلفة 550 مليون جنيه
الخميس 20 سبتمبر 2018 10:56 م
وزيرة التضامن و سكن كريم
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بالم هيلز والأورمان تبرعوا بـ 250 مليون جنيه للمشاركة بالمشروع
10 ملايين جنيه تبرعات مؤسسة ساويرس لمشروع سكن كريم بـ 5 قرى بسوهاج
خالد الأسمر
تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة تهدف إلى تحسين حال السكن لدى الأسر الفقيرة في القرى والنجوع وخاصة في محافظات الصعيد وتسمى هذه المبادرة بـ "مشروع سكن كريم" والتي بدأت مراحلها الأولى في 5 محافظات بقرى الصعيد بتكلفة اجمالية 550 مليون جنيه
ومن المنتظر أن تشمل هذه المبادرة كافة محافظات مصر خلال مراحلها الثانية والثالثة ولكن بأولويات الأشد فقرا واحتياجا بحيث يلبي المشروع السكن الكريم لكافة الأسر الفقيرة في كل ربوع الجمهورية.
** مبادرة للجميع
وفي هذ الإطار قال المهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن للأشغال العامة لـ "المال" إن المبادرة تفتح ذراعيها لكافة المؤسسات أو منظمات المجتمع المدني
وأشار إلى أنه قد عقد عدة جلسات مع مجموعة من المطوريين العقاريين منذ 6 شهور وقام بعرض المشروع عليهم وهم لديهم طريقتهم في تخصيص المسؤولية المجتمعية أو أموال الزكاة أو تبرعات أو غيرة.
وأضاف هاشم، أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين شركة بالم هيلز وممثلها ياسين منصور وجمعية الأورمان وقاموا بالتبرع لمبادرة سكن كريم وتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه مناصفة بين بالم هيلز وجمعية الأورمان كل منهما قام بتخصيص مبلغ 125 مليون جنية لمبادرة سكن كريم في محافظات أسيوط وسوهاج من المرحلة الأولى للمبادرة وأضافوا عليها محافظتي أسوان والشرقية والتي تعد خارج المرحلة الأولى والوزارة في هذا الصدد لن تقف أمام هذا التبرع حتى لو خارج نطاق المرحلة الأولى بالمبادرة ويتم توفير البيانات اللازمة بالقرى والأسر الفقيرة التي يشملها مشروع سكن كريم.
وأشار، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة من المتوقع أن تنتهي منتصف عام 2019 اذا توافرت كافة الامكانيات من الموارد والاحتياجات المتاحة للمشروع، لافتا أن التكلفة لهذه المرحلة قدرت بـ 550 مليون جنيه وتساهم وزارة التضامن بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا.
** 65 ألف أسرة بالمرحلة الأولى
قال المستشار محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن للأشغال العامة إن الوزارة ستقوم بدعم ما يقرب من 65 ألف أسرة خلال المرحلة الأولى من مشروع سكن كريم والذي يتم تنفيذه حاليا في 5 محافظات هي الأكثر فقرا واحتياجا للمشروع وهي محافظات "أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا" وذلك طبقا للبيانات والاحصائيات المتاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأضاف هاشم، لـ "المال" أن المشروع يستهدف القرى الفقيرة التي تعاني من الظروف البيئية والمجتمعية وانعدام الخدمات في الصعيد، وبالتالي يتم معاينة المنازل بتلك القرى واستكمال ما ينقصه من أساسيات من أسقف ودورة مياة ووصلات مياة خارجية ودفع رسوم توصيل وصلات المياة نيابة عن المواطن الغير مقتدر لشركة المياة، فهي في الأساس وحدة سكنية أو مسكن محدود نقوم باستكمال ما ينقصه من خدمات.
وأشار، إلى أن تكلفة المشروع لمرحلتها الأولى تبلغ 550 مليون جنيه لافتا أن الوزارة ساهمت بـ 200 مليون جنيه من صندوق اعانة الجمعيات الأهلية و 25 مليون جنيه من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
وقال : "لدينا 100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف ولدينا كذلك مساهمات من الجمعيات الأهلية بحوالي 50 مليون جنيه 20% من التمويل الذي تخصصه الوزارة أو ربع تمويل الوزارة لدينا كذلك 10 مليون جنيه من مؤسسة ساويرس و 3 مليون جنيه من مصر الخير ويتم التأكد من أن كل جنيه يتم صرفه في محلة في هذا المشروع الذي يقدر له الانتهاء في منتصف عام 2019 اذا توافرت كل الاحتياجات لتنفيذه".
** التبرعات مستمرة
وفي هذا الصدد،
قال المهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن للأشغال العامة إن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير قاموا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في التبرع لمشروع سكن كريم والتي تهدف إلى توفير العيشة الكريمة للأسر الأكثر فقرا في محافظات مصر.
وأضاف هاشم، لـ "المال" أنه قد تم توقيع البروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق نفين القباج نائب الوزيرة التي وقعت البروتوكول عن الوزارة ومؤسسة ساويرس ومؤسسة مصر الخير لخدمة مشروع سكن كريم بعد أن خصصت "ساويرس" مبلغ 10 مليون جنيه وساهمت "مصر الخير" بـ 3 مليون جنيه للمشروع.
وأشار، إلى أن مؤسسة ساويرس طالبت الوزارة بتخصيص مبلغ التبرع في مناطق معينة في سوهاج وبالأخص بالقرى الأعلى في نسبة الإعاقة، وبالفعل تم تحديد بيانات 5 قرى بمحافظة سوهاج ويتم الأن البدء في تنفيذ المشروع بهم عن طريق مؤسسة مصر الخير لتحويل منازل تلك القرى إلى سكن كريم وتم توفير كراسي متحركة سواء للاعاقة "البصرية .. الحركية .. نفسية" أو أي شيئ.
وأفاد مستشار الوزيرة، أن الوزارة لها دور في اعطاء البيانات والمشاركة في تحديد الأولويات والأسر من خلال قاعدة البيانات حتى يتم تخصيص الأموال لهم، متابعا "نعطي بالفعل البيانات والاحتياجات للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الأكثر فقرا ويتم مراجعة البيانات وبعد التأكد من سلامتها يكون العمل على التنفيذ ويتم اعطاء البيانات لكل من يريد المشاركة في البرنامج ويتم تحديد الأولويات في اختيار المناطق الجغرافية".
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