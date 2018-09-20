سكن كريم يبدأ في 5 محافظات بتكلفة 550 مليون جنيه

بالم هيلز والأورمان تبرعوا بـ 250 مليون جنيه للمشاركة بالمشروع

10 ملايين جنيه تبرعات مؤسسة ساويرس لمشروع سكن كريم بـ 5 قرى بسوهاج





خالد الأسمر

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة تهدف إلى تحسين حال السكن لدى الأسر الفقيرة في القرى والنجوع وخاصة في محافظات الصعيد وتسمى هذه المبادرة بـ "مشروع سكن كريم" والتي بدأت مراحلها الأولى في 5 محافظات بقرى الصعيد بتكلفة اجمالية 550 مليون جنيه



ومن المنتظر أن تشمل هذه المبادرة كافة محافظات مصر خلال مراحلها الثانية والثالثة ولكن بأولويات الأشد فقرا واحتياجا بحيث يلبي المشروع السكن الكريم لكافة الأسر الفقيرة في كل ربوع الجمهورية.



وفي هذ الإطار قال المهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن للأشغال العامة لـ "المال" إن المبادرة تفتح ذراعيها لكافة المؤسسات أو منظمات المجتمع المدني



وأشار إلى أنه قد عقد عدة جلسات مع مجموعة من المطوريين العقاريين منذ 6 شهور وقام بعرض المشروع عليهم وهم لديهم طريقتهم في تخصيص المسؤولية المجتمعية أو أموال الزكاة أو تبرعات أو غيرة.

وأضاف هاشم، أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين شركة بالم هيلز وممثلها ياسين منصور وجمعية الأورمان وقاموا بالتبرع لمبادرة سكن كريم وتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه مناصفة بين بالم هيلز وجمعية الأورمان كل منهما قام بتخصيص مبلغ 125 مليون جنية لمبادرة سكن كريم في محافظات أسيوط وسوهاج من المرحلة الأولى للمبادرة وأضافوا عليها محافظتي أسوان والشرقية والتي تعد خارج المرحلة الأولى والوزارة في هذا الصدد لن تقف أمام هذا التبرع حتى لو خارج نطاق المرحلة الأولى بالمبادرة ويتم توفير البيانات اللازمة بالقرى والأسر الفقيرة التي يشملها مشروع سكن كريم.

وأشار، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة من المتوقع أن تنتهي منتصف عام 2019 اذا توافرت كافة الامكانيات من الموارد والاحتياجات المتاحة للمشروع، لافتا أن التكلفة لهذه المرحلة قدرت بـ 550 مليون جنيه وتساهم وزارة التضامن بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا.