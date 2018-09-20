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سيــارات
وكلاء يشاركون بمساحات محدودة بـ أوتوماك - فورميلا تخفيضا للنفقات
الخميس 20 سبتمبر 2018 10:39 م
أوتوماك فورميلا
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أوتوماك فورميلا
شريف عيسى
اتجهت عدد من العلامات التجارية للمشاركة بمساحات محدودة في الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 26 وحتى 30 ديسمبر، تخفيضا للنفقات.
وقال مصدر مسؤول بالمصرية التجارية واوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودي، أن الشركة قررت المشاركة بالمعرض نظرا لإحجامها عن المشاركة لأكثر من دورتين، بالإضافة إلى تواجد طرازات وموديلات جديدة سيتم تقديمها للمرة الأولى للمستهلك.
وتجدر الإشارة أن فولكس فاجن مصر أعلنت فى عام 2016، وبشكل مفاجئ انسحابها من أوتوماك - فورميلا بسبب الأزمات المتلاحقة التى كان يعانيها السوق خلال تلك الفترة.
وأوضح المصدر أن قرار الشركة بالمشاركة جاءت نتيجة قدرتها على توفير طراز ارتيون الجديد كليا، والمنتمي لفئة السيارات السيدان العائلية متوسطة الحجم
ولفت إلى توافر طراز واحد جديد دفعها للمشاركة بمساحة محدودة تقدر بحوالى 350 متر.
وأكد المصدر على أن ارتفاع سعر المتر بصالات المعرض دفعت مجموعة فولكس فاجن فى مصر وهم فولكس فاجن، وفولكس فاجن التجارية، وأودى، وسيات، وسكودا، للمشاركة بجوار بعضهم البعض تخفيضا للنفقات.
وفى سياق متصل، أشار مصدر مطلع بمجموعة MTI أوتوموتيف، وكلاء سيارات جاكوار لاند روفر، أن الشركة قررت المشاركة بالمعرض رغم عدم توافر طرازات جديدة، بهدف دعم المعرض الذى عانى من الأداء المتراجع خلال دورته الذى أقيمت فى سبتمبر 2017.
وقال المصدر أن الشركة قررت توجيه ميزانية التسويق للإعلان بالصحف والمجلات، للمشاركة بالمعرض، مؤكدا أن المساحة المخصصة لجاكوار لاند روفر تعد أقل مقارنة بالسنوات الماضية.
وتوقع أن تشهد مبيعات جاكوار لاند روفر ارتفاعا ملحوظا خلال فاعليات المعرض بالتزامن مع تقديم سيارات بمحركات أصغر سعة 2 لتر فى إشارة إلى جاكوار F-TYPE، و جاكوار F-PACE المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUVs.
وتابع : كما يشهد المعرض تقديم لاند روفر رينج روفر سبورت الجديدة، بالإضافة إلى لاند روفر رينج روفر فيلار، وجاكوار E-PACE الجديدة كليا.
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