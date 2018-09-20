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سيــارات
هيونداى تتفق على توريد ألف شاحنة هيدروجينية لسويسرا
الخميس 20 سبتمبر 2018 10:33 م
هيونداي موتور تكشف توجهاتها لمستقبل التصميم بمعرض جنيف
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هيونداي موتور تكشف توجهاتها لمستقبل التصميم بمعرض جنيف
هيونداي موتور تكشف توجهاتها لمستقبل التصميم بمعرض جنيف
شريف عيسى
اتفقت شركة هيونداي موتور الكورية مع السلطات السويسرية على بيع 1000 شاحنة تعمل بالهيدروجين على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية وشركة تويوتا في اليابان من بين عدد قليل من شركات صناعة السيارات التى تعمل على انتاج مركبات هيدروجينية وسط سباق عالمي تكثيف لتطوير تقنيات صديقة للبيئة لتحل محل محركات الاحتراق التى تعمل بالديزيل أو البنزين.
وقال تقرير نشر على وكالة رويترز إن هذا الاتفاق سيضاعف مبيعات هيونداي من مركبات الهيدروجين، وكذلك مستويات أرباحها، والتي تراجعت بسبب الاعتماد الكبير على سيارات السيدان منخفضة الطلب.
وقالت شركة هيونداي إنها ستعقد شراكة مع شركة الهيدروجين السويسرية H2 Energy ومشغلي خلايا الوقود لتوفير 1000 شاحنة هيدروجينية في البلاد بعد إطلاقها في نهاية عام 2019.
وتأتى الخطوة فى الوقت الذى أعلنت فيه كلًا من تسلا، ودايملر عن جدول زمنى لبدء عمليات بيع شاحنات كهربائية بحلول عامى 2020، و2021 على التوالى.
وتتمتع شاحنات الهيدروجين بميزة كبيرة على منافسيها من الكهربائية ، حيث قد تؤدى البطاريات الثقيلة إلى تقليل سعة الشحن وتتطلب أوقات شحن أطول ، كما قال مارك فريميلير ، مدير المركبات التجارية في شركة هيونداي موتور ، لرويترز.
وقالت شركة هيونداي أنها ستبحث إطلاق الشاحنات الهيدروجينية في الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية أخرى.
وأطلقت شركة هيونداي موتور أول خلية وقود هيدروجينية في مجال إنتاج الوقود في صناعة السيارات في عام 2013 ، وتمكنت من بيع 1140 سيارة تعمل بخلايا الوقود حتى الآن.
واستطاعت تويوتا 6700 سيارة من ميرا الهيدروجين منذ إطلاقها في عام 2014.
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