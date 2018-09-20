هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام أسبوع صادم

البورصة



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين .



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11 % عند مستوى 14083نقطة.



بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.68% عند مستوى 682 نقطة.



كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.58 % عند مستوى 1740 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 1.68 % عند مستوى 2172 نقطة.



كما هبط العشرينى بنسبة 1.68% عند مستوى 2172 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.4 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 88.6 مليون جنيه و19.8 مليون جنيه و10.7 مليون و263.5 مليون جنيه على التوالى.



بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 92.3 جنيه و290.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 28 سهم من إجمالى 174 سهما متداولا،بينما هبط 123 سهم وبقى 23 دون تغير.



وهبطت البورصة خلال جلستى تداول الأحد والإثنين بشكل حاد تزامنا مع إعلان آخر تطورات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها رموز سياسية وشخصيات من سوق المال، كما هبطت الأربعاء بشكل أكثر حدة بالقرب من حاجز 4% هبوط للمؤشر الرئيسى .



كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل، قبل أن تصدر قرار بإخلاء سبيل مشروط بكفالة مالية..





