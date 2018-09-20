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اقتصاد وأسواق
أوروبا توافق على حوافز اقتصادية لمصر مقابل منع الهجرة غير الشرعية
الخميس 20 سبتمبر 2018 10:27 م
الهجرة غير الشرعية
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الهجرة غير الشرعية
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على الدخول في محادثات مع مصر للحصول على مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون أوروبا من أفريقيا، مقابل حوافز تتضمن تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد قمة رفيعة المستوى في القاهرة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز للصحفيين بعد استضافة محادثات بين زعماء الاتحاد الأوروبي في زالتسبورغ النمساوية: "اتفقنا على التعاون المتعمق في قضايا مثل الهجرة مع مصر فضلا عن التعاون الاقتصادي".
وتابع :"علينا أن نضمن أن أقل عدد ممكن من الناس يغادرون بلدان شمال أفريقيا إلى أوروبا، وينبغي التعامل مع الوضع على مقربة من الساحل الأفريقي قدر الإمكان".
وكان كورتز، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قد زار مصر في نهاية الأسبوع الماضي بصحبة دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، وأجريا محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و أشاد الرجلان بالسيسي لدوره في منع المهاجرين غير الشرعيين من استخدام السواحل المصرية للوصول إلى أوروبا.
وقال كروتز :"مصر أثبتت أنها فعالة .. لقد كانت مثالاً يحتذى به عندما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص"، مشيرا إلى أنها منعت سفنا من مغادرة شواطئها أو أرغمت البعض على العودة بعد مغادرتها.
وقال توسك إنه سيلتقي السيسي في نهاية الأسبوع الجاري للمضي بالمحادثات قدما، وأكد أن قادة أوروبا وافقوا على المشاركة في قمة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في القاهرة خلال فبراير.
وللتعامل مع أزمة المهاجرين، كان الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية على استعداد للتخلي عن المليارات لتأمين اتفاقات منع الهكرة.
وأشاد الاتحاد بالاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي ادى إلى تباطؤ وصول المهاجرين إلى البلاد خلال العامين الماضيين، مقابل ما يصل إلى 6 مليارات يورو من المساعدات للاجئين السوريين هناك وغيرها من الحوافز.
وبحسب واشنطن بوست، فإنه بعيداً عن السيطرة الشديدة على سواحل مصر، يمكن أن يكون للسيسي تأثير هام على الجيش والميليشيات في ليبيا المجاورة التي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عبر إيطاليا.
وتدرس دول الاتحاد الأوروبي خططًا لإنشاء "منصات الإنزال" في دول شمال إفريقيا حيث يمكن إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، وهو الاقتراح الذي رفضته وزارة الخارجية المصرية، ولم يعرب أي بلد إفريقي آخر عن الموافقة عليه.
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