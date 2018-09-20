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سيـــاســة
ألمانيا توافق على صفقات أسلحة للسعودية والإمارات والأردن
الخميس 20 سبتمبر 2018 10:23 م
ألمانيا
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ألمانيا
سي إن إن
وافقت الحكومة الألمانية على إمداد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن بأنظمة أسلحة في خطوة مثيرة للجدل، رغم الحظر المفروض منذ يناير على مبيعات الأسلحة إلى الدول العربية المشاركة في الحرب الدائرة باليمن، حسبما أفاد مشرع ألماني لشبكة سي إن إن.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، رسالة إلى أعضاء البرلمان كشف فيها عن الموافقة على عدة عقود دفاعية، بما في ذلك 4 أنظمة لتحديد المواقع بالمدفعية إلى المملكة العربية السعودية.
وقال المشرع الذي تحدث إلى CNN إن الرسالة كشفت أيضا عن الموافقة على بيع 48 رأسا حربية و91 صاروخا لسفن حربية الإماراتية ، إلى جانب 385 صاروخا مضادا للدبابات إلى الأردن.
وأكد المشرع الألماني إن قطر التي لم تعد نشطة في القتال الذي تقوده السعودية في اليمن، تم مدها أيضا بمدفع هاوتزر مدرع، و170 صاروخ جو-جو و7 أنظمة صواريخ دفاع جوي. فيما لم تحدد الرسالة موعد إبرام صفقات الأسلحة.
وتعرضت مبيعات الأسلحة لانتقادات من أحزاب المعارضة الألمانية. في وقت سابق من هذا العام، وأوقف الائتلاف الحاكم في ألمانيا مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في نزاع اليمن.
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