وزير النقل يتابع استعداد السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد

محمود محسن



أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء اليوم الخميس جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي



وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، وكذلك حول التعاقدات الجديدة التي تبرمها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وتأثيرها الايجابي في عملية تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.



وأوضح عرفات انه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادا لبدء العام الدراسى، كما تم تشغيل ورديات إضافية بمكاتب الاشتراكات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعديل بعض مواعيد بعض القطارات الصباحية واستبدال بعض القطارات المطورة إلى مميزة بخط الشرق واستكمال التركيب المقرر للقطارات لتتناسب مع مواعيد الطلبة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مشرفى القطارات والمفتشين وعمل فرق طوارئ للصيانة والتشغيل بالمحطات المركزية.



وأكد عرفات أن هناك توجيهات لقيادات هيئة السكك الحديدية بالمتابعة الدورية لحركة القطارات والمحافظة على مواعيد قيام القطارات واستمرار إعلام الركاب ببعض التأخيرات الناتجة عن تطوير نظم الإشارات في بعض الخطوط واعلان ذلك عبر الاذاعة الداخلية في المحطات التي يتوافر بها الاذاعة الداخلية بالاضافة إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسفر الطلبة والركاب والمحافظة على مستوى جيد من حيث نظافة القطارات والمحطات وانتشار الأمن الإداري بالمحطات.



جدير بالذكر أنه تم الاستعداد بعدد 54 مكتب اشتراكات بعدد 31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية منهم 33 مكتب بالوجه البحرى و 21 مكتب بمحطات الوجه القبلي.