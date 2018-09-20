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نقل وملاحة

السكة الحديد تنفي توقف حركة القطارات بالوجه القبلى

توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص
توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص
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توقف حركة القطارات بخط الزقازيق إثر انفجار بالقضبان فى إنشاص

محمود محسن

نفت هيئة السكة الحديد ما يتم تداوله على بعض المواقع عن توقف حركة القطارات بالوجه القبلى نتيجة تعطل قطار رقم 979 بمحطة المنيا.

وأكدت الهيئة فى بيان صحفي أن القطار لم يحدث به أعطال ومستمر برحلته بنفس الجرار طبقا للمواعيد المقررة له باستثناء تأخير 35 دقيقة نتيجة التهدية فى بعض المواقع لأعمال تطوير نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الاليكتروني بالإضافة إلى رفع كفاءة السكك والتى تتطلب وجود تهديات بمواقع العمل .

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أى أخبار قبل التأكد من صحتها من المصادر الرسمية بالهيئة .

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