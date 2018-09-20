الخارجية: القمة العربية الأوروبية ليست مقتصرة على قضايا الهجرة

الهجرة غير الشرعية

سمر السيد



أوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي ما تم تداوله من تصريحات على لسان المفوضة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسات الأمنية "فيديريكا موجريني" و"دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبى، بشأن عقد قمة أوروبية عربية فى مصر حول موضوعات الهجرة



وقال السفير احمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن انعقاد قمة عربية أوروبية فى مصر هو أمر مقرر سلفاً وفقاً لقرارى مجلس جامعة الدول العربية رقمى 147 و 148، وقرار القمة العربية رقم 691 الصادر عن قمة البحر الميت فى الأردن فى مارس 2017.



وأشار إلى أن القمة المقترحة تتناول كافة قضايا التعاون العربى الأوروبى وليست قاصرة على موضوعات الهجرة مثلما تردد.