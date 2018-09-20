ثروة الأسر الأمريكية ترتفع إلى 107 تريليونات دولار

ثروة الأسر الأمريكية



رويترز



قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقرير اليوم الخميس إن الأسر في الولايات المتحدة أضافت حوالي 2.2 تريليون دولار إلى ثروتها في الربع الثاني من هذا العام.



وأضاف التقرير أن إجمالي ثروة الأسر الأمريكية بلغ 106.9 تريليون دولار في نهاية يونيو.



وتعكس هذه الأرقام قوة اقتصاد هبط فيه معدل البطالة إلى 3.9 % وصعود أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.



ووفقا لتقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن اقتراض الأسر ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.9 % في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو انخفاضا من معدل نمو بلغ 3.2 % في الربع الأول من العام.



وقال البنك المركزي إن قيمة حيازات الأسر من أسهم الشركات زادت بمقدار 800 مليار دولار على مدار الربع الثاني، في حين ارتفعت قيمة العقارات بمقدار 600 مليار دولار.



ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الأربعاء القادم لتصل إلى نطاق بين 2 و2.25 %. وستكون تلك الزيادة الثالثة من نوعها من حيث النسبة المئوية في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



