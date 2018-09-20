تفاصيل مفاوضات إقامة السوبر المصري السعودي

المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

علي المصري



توصل الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم، ﻹتفاق جديد، يجعل اﻷهلي يشارك في السوبر المصري السعودي، أمام الهلال، بإعتبار الفريقين أبطال الدوري في البلدين، غير أن الأخير أصدر بيانا يوضحه في ملامح جديدة تمس الاتفاق.



وأصدر بيان مشترك من الطرفين، هذا نصه: "اتفق الاتحادان المصري والسعودي بمشاركة الناديين الكبيرين وبإشراف وزيري الشباب والرياضة في البلدين المستشار تركي آل الشيخ والدكتور أشرف صبحي ، على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل بالرياض على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بين فريقي الأهلي والهلال باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين، كما تم خلال النسخ السابقة من البطولة".



وأضاف البيان: "يأتي الاتفاق على الموعد الجديد في إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد وتعميقا للعلاقة المتميزة بين الشعبين والبلدين العربيين الكبيرين وتأصيلا للتعاون المشترك بينهما في مجال الشباب والرياضة".



وأكمل البيان: "كما تم الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الكئوس في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين الناديين الكبيرين وصاحبي الشعبية الجارفة في كلا البلدين الزمالك واتحاد جدة باعتبارهما بطلي الكأس في مصر والسعودية".



وتابع: "يهم جميع الأطراف ذات الصلة في البلدين الشقيقين التأكيد على أن العلاقة المتميزة التي تجمع بينهم أكبر من التوقف عند مواعيد قد لا تتناسب مع ظروف وارتباطات أي منهم



واختتم الاتحادين البيان، قائلين: "من المقرر أن تستقبل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة وفد من الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيارة الاتحاد المصري وناديي الأهلي والزمالك لتوقيع الاتفاق الجديد".





** رد الأهلي



أصدر مجلس إدارة النادي اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا، للرد علي الاتحادين المصري والسعودي، حول إقامة السوبر المصر السعودي، بين القلعة الحمراء ونادي الهلال.



وجاء نص البيان كالتالي: "كل ما نشر أو أشيع في السابق عن اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي غير صحيح".



وأضاف: "تحفّظ النادي الأهلي كان على توقيت المباراة (٨ من نوفمبر ٢٠١٨) والتي ستتعارض مع التزاماته الإفريقية في حالة وصوله لنهائي البطولة- بإذن الله- وهو ما أرسله النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الأسبوع الأول من أغسطس؛ أما إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، التي نُكنّ لمقدساتها ولجماهيرها كل الحب والتقدير، فلم تكن أبدًا هي محل الخلاف".



وتابع البيان: "أما عن المباراة القادمة بين النادي الأهلي ونادي الهلال في الرياض، على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحدد لها يوم السادس من أكتوبر، فقد تواصل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مبديًا رغبة الاتحادين (المصري والسعودي) في إقامتها احتفالا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتوطيدًا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين".



وأكمل البيان: "وبعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة المباراة- في حالة الاستجابة لطلب النادي الأهلي بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة العربية، وبطولة الدوري العام، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري؛ في حالة بلوغ النادي الأهلي لهذا الدور، بإذن الله".



واختتم بيان القلعة الحمراء: "ونحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيبات إقامة المباراة".