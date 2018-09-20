تعرف علي قائمة محترفي المنتخب لمباراة سوازيلاند

علي المصري



أعلن المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر اﻷول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المحترفين لخوض مباراتى سوازيلاند المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2019".



وتضم القائمة أحمد المحمدي "أستون فيلا " وأحمد حجازي "وست بروميتش" ومحمد النني "أرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول" وأحمد حسن (كوكا) "أوليمبياكوس اليوناني" وعلي غزال "فانكوفر الكندي"و محمود حسن (تريزيجيه) "قاسم باشا التركي" وعمرو وردة "باوك اليوناني"و عمرو طارق "أورلاندو سيتي الأمريكي" وسام مرسي "ويجان أتليتك"و محمد عواد "الوحدة السعودي"و حسين الشحات "العين الإماراتي".