EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
تعرف علي قائمة محترفي المنتخب لمباراة سوازيلاند
الخميس 20 سبتمبر 2018 09:40 م
تعرف علي قائمة محترفي المنتخب لمباراة سوازيلاند
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
المدير الفني لمنتخب مصر: الفوز على النيجر مجرد بداية
تعرف علي قائمة محترفي المنتخب لمباراة سوازيلاند
علي المصري
أعلن المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر اﻷول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المحترفين لخوض مباراتى سوازيلاند المقبلتين فى الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2019".
وتضم القائمة أحمد المحمدي "أستون فيلا " وأحمد حجازي "وست بروميتش" ومحمد النني "أرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول" وأحمد حسن (كوكا) "أوليمبياكوس اليوناني" وعلي غزال "فانكوفر الكندي"و محمود حسن (تريزيجيه) "قاسم باشا التركي" وعمرو وردة "باوك اليوناني"و عمرو طارق "أورلاندو سيتي الأمريكي" وسام مرسي "ويجان أتليتك"و محمد عواد "الوحدة السعودي"و حسين الشحات "العين الإماراتي".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا