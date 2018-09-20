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عقـــارات
محافظ مطروح يتابع اللمسات النهائية للمدرسة النووية بالضبعة
الخميس 20 سبتمبر 2018 09:34 م
محافظ مطروح يتابع اللمسات النهائية للمدرسة النووية بالضبعة
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بالصور.. محافظ مطروح: تسليم المدرسة الفنية النووية بالضبعة خلال شهر
محافظ مطروح يتابع اللمسات النهائية للمدرسة النووية بالضبعة
الغرابلي يوجه بسرعة التعاقد مع شركة أمن وتركيب منظومة كاميرات مراقبة داخل وخارج المدرسة
معتز محمود
تفقّد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، صباح اليوم الخميس، المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة؛ للاطمئنان على سير الأعمال ومتابعة إنهاء كل الإنشاءات بالمدرسة استعدادًا لبدء الدراسة بها العام الحالي.
حيث استمع محافظ مطروح لشرح من استشارى المدرسة على أهم مراحل تنفيذ المشروع وما تتميز به المدرسة فى المعامل والإنشاءات.
وشدد محافظ مطروح علي ضرورة سرعة الأنتهاء من اللمسات النهائية بالمدرسة النووية وجاهزيتها من مبانٍ ومعامل وأثاث تمهيدًا لبدء الدراسة الفعلية بها مع انطلاقة العام الدراسي الحالي.
وأوضح محافظ مطروح أن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة تم اختيار موقعها لتميزه كموقع لوجيستى واستراتيجى فى المنطقة مع اطلاق المشروع النووي السلمى المصرى، وما سيكون لتلك المدرسة من فاعليه فى تدريب و تأهيل على أحدث تقنيات الطاقة النووية علمياً وعملياً .
ووجه الغرابلي بسرعة الانتهاء من التعاقد مع شركة أمن وتركيب منظومة كاميرات مراقبة داخل وخارج المدرسة، لافتًا إلى أن المدرسة النووية ستكون نموذجًا لكل مدارس الجمهورية.
رافق محافظ مطروح المهندس تامر سعيد السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندرانى رئيس مدينة الضبعة، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.
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