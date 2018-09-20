ترامب يجتمع مع السيسي ونتنياهو خلال اجتماعات الأمم المتحدة

عبدالغفور أحمد محسن





قال البيت الابيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الامريكى دونالد ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة كوريا الجنوبية ومصر وفرنسا واسرائيل واليابان وبريطانيا الاسبوع القادم خلال اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة.





ومن المقرر أن يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الجمعة إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي وتركز في دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الاٍرهاب وحقوق الإنسان.



