المال- خاص









استحوذت السيارة تويوتا كورولا على النسبة الكبرى من مبيعات العلامة اليابانية، بنسبة 78% بعد تمكنها من بيع 3528 وحدة، خلال الشهور السبعة اﻷولى من الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".





وكانت مبيعات تويوتا قد شهدت ارتفاعًا بنسبة 13% لتصل إلى 4487 سيارة، مقارنة بـ3966 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.





واقتنصت "فورتشنر" حصة 10% من إجمالى مبيعات العلامة اليابانية بواقع 492 سيارة، تبعتها "لاند كروزر" بحصة 8% محققة بيع 355 وحدة، تلتها "برادو" بحصة 6% بواقع 276 مركبة.





وحصدت مبيعات تويوتا "CHR" حصة 3.7% بمقدار 169 سيارة، وتبعتها مبيعات "ياريس HB" بحصة 2.4% بإجمالى 108 مركبة.





وسجلت مبيعات "افانزا" حصة 0.3% بنحو 13 سيارة، وتبعتها "كامري" محققة 7 سيارات، ثم السيارة " RAV4" مسجلة بيع 4 وحدات، وتبعتها "أوريس" بواقع سيارة واحدة.







