شاحنتان إجمالي واردات مصر من البرازيل خلال 7 أشهر

المال- خاص









رغم دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول "ميركسور" بأمريكا الجنوبية حيز التنفيذ منذ نحو 10 أشهر، لم تتجاوز واردات مصر من البرازيل شاحنتين فقط خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.





وتنتمي الشاحنتان لطراز مرسيدس Accello 915 والمنتمية لفئة الشاحنات الخفيفة. وتصل قوة محركها إلى 150 حصان، والعزم الأقصى لها 580 نيوتن.

و"ميركسو" اسم لتجمع اقتصادي يضم 4 دول من أمريكا اللاتينية هي: البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. وقد وقعت مصر اتفاقًا للتجارة الحرة دخل حيز النفاذ خلال نوفمبر 2017.



