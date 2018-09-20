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سيــارات
شاحنتان إجمالي واردات مصر من البرازيل خلال 7 أشهر
الخميس 20 سبتمبر 2018 09:52 م
مرسيدس Accello 915
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شاحنتان إجمالي واردات مصر من البرازيل خلال 7 أشهر
شاحنتان إجمالي واردات مصر من البرازيل خلال 7 أشهر
شاحنتان إجمالي واردات مصر من البرازيل خلال 7 أشهر
مرسيدس Accello 915
المال- خاص
رغم دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول "ميركسور" بأمريكا الجنوبية حيز التنفيذ منذ نحو 10 أشهر، لم تتجاوز واردات مصر من البرازيل شاحنتين فقط خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
وتنتمي الشاحنتان لطراز مرسيدس Accello 915 والمنتمية لفئة الشاحنات الخفيفة. وتصل قوة محركها إلى 150 حصان، والعزم الأقصى لها 580 نيوتن.
و"ميركسو" اسم لتجمع اقتصادي يضم 4 دول من أمريكا اللاتينية هي: البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. وقد وقعت مصر اتفاقًا للتجارة الحرة دخل حيز النفاذ خلال نوفمبر 2017.
وينص الاتفاق على تحرير التجارة البينية تدريجيًا خلال فترة زمنية، بدأت بدخول الاتفاق حيز النفاذ، وتنتهي خلال 10 سنوات من هذا التاريخ، باستثناء مجموعة من السلع تم إسناد مهمة تحديد آليات تحريرها والفترة الزمنية المستغرقة لتحقيق ذلك إلى لجنة مشتركة منشأة بموجب الاتفاق.
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