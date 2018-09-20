حديد

عمر سالم



كشف مصدر مسؤول بإحدى شركات الحديد، إنه لا تأثير على سوق الحديد المصري بقرار تركيا فرض رسوم جمركية اضافية على وارداتها من الصلب المسطح وحديد التسليح.



وأعلنت الحكومة التركية اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية 25% على وارداتها من الصلب المسطح وحديد التسليح وغيرها من منتجات الصلب لمدة 200 يوم بدءا من 20 سبتمبر وذلك بعد استنفاد حصة استيرادية محددة لكل منتج وذلك طبقا للقرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى تركيا.



وأضاف المصدر فى تصريحات للمال، أن "مصر لا تصدر للسوق التركي، بالإضافة إلى أن سوق الحديد حاليا يشهد اضطراب نتيجة الأحداث التركية ، كما أن التأثير سيكون على السوق العالمي ، ويتم دراسة القرار وكيفية رد الفعل".





وكانت وزارة التجارة التركية قد بدأت تحقيقات مكثفة فى نهاية أبريل الماضى لتحديد ما إذا كانت إجراءات الحماية ضد واردات الحديد والصلب ضرورية لحماية الصناعة المحلية من ضرر تلك الواردات وهو ما أثبتته نتائج التحقيقات في نهاية الأسبوع الماضى.



وكانت التحقيقات قد شملت عدة منتجات وعلى رأسها الصلب المسطح وحديد التسليح، بالإضافة إلى العديد من منتجات الصلب الأخرى.



ووفقا للقرار المعلن اليوم الخميس فأن الحصة الاستيرادية تبلغ 3.1 مليون طن من مسطحات الصلب، 558 ألف طن من حديد التسليح و440 ألف طن من منتجات أخرى.



وتطبق تلك الرسوم، إضافة إلى أي رسوم إغراق سارية ضد واردات الصلب من بعض الدول مثل الصين وفيتنام وماليزيا وتايوان حيث تصل تلك الرسوم إلى 25%.



وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد ، فى تصريحات للمال ، إن القرارات التركية لن يكون لها تأثير على السوق المصري لاسيما وإنه لا يوجد حديد تركي بمصر أو العكس.



وأضاف أن القرار سيساهم فى الحفاظ على الصناعة التركية ضد الإغراق كما أنه إجراء متبع فى بعض الدول لحماية صناعتها الوطنية.



وأشار إلى أن سوق الحديد المصري يشهد ثبات في الأسعار حيث يتراوح السعر ما بين 11.8 إلى12.2 ألف جنيه للطن تسليم مصنع ويصل لنحو 12.5 ألف جنيه للمستهلك.

