الأصول الأجنبية للمركزي العماني تنخفض لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

رويترز









أظهرت بيانات للبنك المركزي في سلطنة عمان، اليوم الخميس، أن الأصول الأجنبية للبنك انخفضت إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات في يوليو، بينما واصل العجز في تجارة السلع والخدمات استنزاف الاحتياطيات الخارجية للبلاد.





وتراجعت الأصول، بما في ذلك سبائك الذهب، إلى 5.92 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، وهو ما يمثل هبوطًا قدره 18.2% عن مستواها قبل عام وانخفاضًا بنسبة 3.5% عن مستواها في يونيو.





وتعادل الأصول بذلك نحو 7 أشهر من واردات سلطنة عمان السلعية، لتظل عند مستوى مريح، إذ إن الخبراء الاقتصاديين عادةً ما يعتبرون تغطية الواردات لمدة 3 أشهر على أنه مستوى كاف.





لكن انخفاض الأصول مقلق لبعض المستثمرين بالنظر إلى الدين الخارجي للسلطنة، والذي زاد بوتيرة سريعة في السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي تقترض فيه البلاد من الخارج لتمويل الإنفاق الحكومي ومشاريع التنمية في فترة انخفاض أسعار النفط.





وقفزت نسبة الدين الحكومي الخارجي للسلطنة إلى إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70% في 2017 من 36% في 2016، و6% في 2015 وفقًا لتقرير للبنك المركزي نُشر اليوم.





وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، الذي يتضمن أصولًا مثل حيازات صناديق الثروة السيادية العمانية وكذلك احتياطيات البنك المركزي، في المجمل ما يزيد قليلًا على 12 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وفقًا للتقرير.





وتراجع الضغط على الاحتياطيات، هذا العام، إذ إن تعافيًا جزئيًّا لأسعار النفط تسبَّب في انكماش عجز ميزانية السلطنة، وهو ما قلَّص الحاجة للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز.





وانكمش عجز الميزانية للنصف الأول من 2018 بنسبة 42%، مقارنة بمستواه قبل عام إلى 1.41 مليار ريال، وفقًا لأحدث بيانات لوزارة المالية.





وفي النصف الأول من العام الماضي، سحبت الحكومة 500 مليون ريال من احتياطياتها المالية لتغطية العجز، وفي النصف الأول من 2018، لم تستخدم الحكومة تلك الطريقة من التمويل وفقًا لما تظهره البيانات.



