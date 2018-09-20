المنتزه للسياحة والاستثمار تستعد لطرح إداراتها بالمزايدات المغلقة

وسيم محيي الدين: لا نية لإلغاء تعاقدات المنتفعين الحاليين









مها يونس





أظهرت دعوة التأهيل المسبق للشركات، التي أطلقتها شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، والتابعة لوزارة السياحة، مؤخرًا، كمّ الإدارات الشاغرة بحدائق المنتزه الكائنة شرق الإسكندرية، وذلك لطرح عدد كبير من الإدارات للمزايدات وفقًا للنشاط المطلوب لكل إدارة.





وكانت قد دعت مؤخرًا شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، الشركات والتحالفات المصرية والدولية للتأهيل المسبق بغرض استغلال كل الأنشطة والخدمات داخل منطقة قصر المنتزه، والتي تضمها مساحات واسعة من الحدائق والأشجار النادرة، فضلًا عن مساحات شاطئية عالمية تجتمع فى منظومة تراثية وتاريخية.





وأوضحت الشركة أن الأنشطة المسموح لها الطرح عبارة عن أنشطة استثمارية وسياحية، أبرزها "إدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم السياحية، إدارة وتشغيل مراكز الرياضات البحرية والألعاب المائية واليخوت، إدارة وتشغيل الشواطئ السياحية، تنظيم الاحتفالات والفاعليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية والندوات والمعارض الفنية على المساحات المفتوحة والحدائق".





يأتي ذلك إضافة إلى طرح "إدارة وتشغيل الكافتيريات ومطاعم الوجبات السريعة، إدارة وتشغيل المحال التجارية، أعمال الأمن والحراسات والصيانة، إدارة واستغلال خدمات الاتصالات والإنترنت والبوابات الإلكترونية والمراقبة"، وغيرها من الأنشطة والخدمات التى تضمها منطقة قصر المنتزه.





وإشترطت شركة المنتزه في المتقدمين للطرح توافر سابقة أعمال فى مجال إدارة وتشغيل المشروعات الإستثمارية والتجارية والسياحية الكبرى، إضافة إلى خبرات فى مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة، بالإضافة الى توافر القدرات والإمكانات والخبرات لأعمال مشابهة وذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى طبقًا لمعايير الجودة العالمية، معلنة رفض أو قبول عروض الشركات دون إبداء أسباب.





في هذا الصدد فسر الخبير السياحي وسيم محي الدين، وصاحب استغلال قصر السلاملك بحدائق المنتزه، دعوة التأهيل المسبق للشركات، بأنه عبارة عن التمهيد لعمل مزايدة "مغلقة" يتم قبل إجرائها التعرف على الشركات المؤهلة بالمواصفات الفنية من خلال خبراتها وسابقة أعمالها.





ونفى "محيي الدين" استعداد شركة المنتزه للسياحة والاستثمار لإلغاء التعاقد مع المنتفعين الذين يديرون عددًا كبيرًا من إدارات حدائق المنتزه حاليًّا، لافتًا إلى أن كل الإدارات المعلن عنها في دعوة التأهيل شاغرة بالوقت الحالي.



