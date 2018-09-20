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سيــارات
42 % نموا بمبيعات شيفروليه خلال 7 أشهر
الخميس 20 سبتمبر 2018 09:47 م
شيفروليه أوبترا و أفيو
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42 % نموا بمبيعات شيفروليه خلال 7 أشهر
42 % نموا بمبيعات شيفروليه خلال 7 أشهر
42 % نموا بمبيعات شيفروليه خلال 7 أشهر
42 % نموا بمبيعات شيفروليه خلال 7 أشهر
شيفروليه أوبترا و أفيو
المال - خاص
قفزت مبيعات شيفروليه بنسبة 42% مسجلة 6093 ألف سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 4979 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وأسهمت شيفروليه أوبترا على زيادة مبيعات العلامة اﻷمريكية بعد تمكنها من بيع 3730 سيارة بنسبة نمو 66.6% مقابل 2239، كما صعدت مبيعات "لانوس" بنسبة 71% مسجلة 1081 مركبة، مقارنة بـ632 وحدة.
وتمكنت شيفروليه أفيو من بيع 902 سيارة، مقابل 906 مركبات سابقًا، وسجلت مبيعات "ايكونكس" نحو 380 سيارة خلال الشهور السبعة اﻷولى.
وأوضح محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن مبيعات شيفروليه ارتفعت بفضل الطلب المتزايد على طراز "أوبترا"، متوقعًَا أن تشهد مبيعات العلامة التجارية ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 10و15% وذلك بالتزامن طرح الطراز الجديد "ايكونكس" خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن سيارات شيفروليه تشهد اقبالا متزايدًا من جانب المستهلكين لكونها تنتمي لفئة السيارات المستهدفة من أصحاب الدخول المتوسطة.
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