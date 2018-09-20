تعرف على مبيعات أكثر 10 سيارات مستوردة

المال- خاص









تصدرت السيارة الكورية هيونداي توسان قائمة أكثر 10 سيارات مستوردة مبيعًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بعد بيعها 4147 وحدة.





أما هيونداي إلنترا AD، فجاءت في المرتبة الثانية بمبيعات 3579 وحدة، تبعتها تويوتا كورولا بواقع 3528 وحدة.



