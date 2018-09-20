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سيــارات
تعرف على مبيعات أكثر 10 سيارات مستوردة
الخميس 20 سبتمبر 2018 09:53 م
هيونداي توسان 88
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تعرف على مبيعات أكثر 10 سيارات مستوردة
تعرف على مبيعات أكثر 10 سيارات مستوردة
هيونداي توسان 88
المال- خاص
تصدرت السيارة الكورية هيونداي توسان قائمة أكثر 10 سيارات مستوردة مبيعًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بعد بيعها 4147 وحدة.
أما هيونداي إلنترا AD، فجاءت في المرتبة الثانية بمبيعات 3579 وحدة، تبعتها تويوتا كورولا بواقع 3528 وحدة.
ويوضح الجراف التالي قائمة الطرازات العشرة المستوردة الأكثر مبيعًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
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