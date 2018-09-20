أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

تعرف على مبيعات أكثر 10 سيارات مستوردة

هيونداي توسان 88
هيونداي توسان 88
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تعرف على مبيعات أكثر 10 سيارات مستوردة
هيونداي توسان 88

المال- خاص


تصدرت السيارة الكورية هيونداي توسان قائمة أكثر 10 سيارات مستوردة مبيعًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بعد بيعها 4147 وحدة.

أما هيونداي إلنترا AD، فجاءت في المرتبة الثانية بمبيعات 3579 وحدة، تبعتها تويوتا كورولا بواقع 3528 وحدة.

ويوضح الجراف التالي قائمة الطرازات العشرة المستوردة الأكثر مبيعًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
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