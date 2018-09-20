الكويت تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط 3 منها الدوحة

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة بقيادة الكويت؛ بفضل توقعات بتدفق أموال من صناديق خاملة على الكويت عندما تنضم بشكل جزئي إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة يوم الاثنين المقبل، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب طفيفة، منها الدوحة.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت كسب أكثر من 0.8% ليسجل حوالى 5363 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم شركة زين للاتصالات 1.3%، وأسهم بيت التمويل الكويتي 2.4%، وأسعار أسهم بنك بوبيان بأكثر من 3%.





وستنضم بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلتين في 24 سبتمبر الحالى و24 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تتلقى الأسهم الكويتية التي ستدرج في المؤشر تدفقات من الصناديق الخاملة، وتقدر شركة أرقام كابيتال حجم التدفقات الخاملة في المرحلتين معًا بما يصل إلى مليار دولار.





وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.9% ليتجاوز 2764 نقطة مع صعود 26 سهمًا وانخفاض 6 أسهم مع ارتفاع أسعار أسهم بنك دبي الإسلامي 1.5% وأسعار أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%.





وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.5% ليزداد إلى حوالى 7768 نقطة ليواصل الصعود لثالث جلسة على التوالي بدعم من مكاسب لأسهم قيادية، منها بنك الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات مع ارتفاع أسعار أسهم كل منهما بأكثر من 1.7% و2.5% على الترتيب.





وتقدم مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليستقر عند حوالى 4495 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنقطة واحدة فقط ليستقر عند 4884 نقطة، وهبط مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.4% ليصل إلى 9766 نقطة.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالقاهرة بأكثر من 16 نقطة فقط، ليستقر عند 14083 نقطة ليسجل أكبر انخفاض له منذ منتصف عام 2016 بعد أن هبط بحوالى 9% هذا الأسبوع حتى الآن ليسجل أدنى مستوياته هذا العام بعد إعلان محكمة احتجاز نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة.



