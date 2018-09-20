جراف| نيسان جيوك جوك تغيب عن السوق بسبب الأسعار

غابت نيسان جيوك عن السوق المحلية بسبب الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث فقدت السيارة اليابانية تنافستها مما أفقدها شريحة عملائها الذين تمكنت من لفت انتباههم مع بداية طرحها في السوق.





وكانت جيوك تباع في السوق المحلية بسعر 181 ألف جنيه خلال 2014 الذي شهد تحقيق السيارة مبيعات وصلت إلى 1066 وحدة؛ وهو الأداء الذي استمر خلال 2015 مع احتفاظ الشركة بمستوى أسعارها حيث بلغت مبيعات السيارة 1080 وحدة؛ لكن الأمر اختلف اعتبارًا من 2016 الذي شهد تحرير أسعار صرف العملة المحلية.





ويوضح الجراف التالي تطور أسعار ومبيعات نيسان جيوك منذ 2014 وحتى الآن.





وقفزت أسعار جيوك بلاتينيوم خلال 2016 إلى 235 ألف جنيه بزيادة 55 ألفًا تمثل نحو 30% من أسعار 2015. وانعكست هذه الزيادة على المبيعات حيث التي هوت إلى 159 وحدة فقط.





وخلال 2017 سجلت أسعار السيارة اليابانية نموًّا جديدًا بوصولها إلى 400 ألف جنيه، بزيادة 165 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 38%. ورغم الزيادة البسيطة التي حققتها استمر الأداء الهزيل لمبيعات جيوك خلال العام الماضي حيث باعت 202 سيارة فقط. وتعد هذه الأرقام أعلى من 2016 لكنها ما زالت دون المستويات المسجلة في الأعوام السابقة عليه.





ووفق الأسعار الملعنة لنيسان جيوك فإنها تراجعت حاليًا إلى 355 ألف جنيه؛ ومع ذلك لم تتجاوز مبيعاتها الإجمالية خلال الشهور السبعة الأولى 23 سيارة فقط؛ مقابل 43 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ إي إن مبيعاتها تراجعت بما يقارب النصف.





ولم تسجل السيارة أية مبيعات خلال الفترة من مايو وحتى نهاية يوليو الماضي، وذلك بعد أداء باهت خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 حيث بلغت مبيعات جيوك 10 وحدات في يناير، ثم هوت إلى 4 وحدات في فبراير ثم وصلت 6 سيارات في مارس ثم تراجعت إلى 3 وحدات في أبريل السابق.



