المؤلف عمرو ياسين يكشف كواليس نصيبي وقسمتك 2

المؤلف عمرو محمود ياسين

حوار – أحمد حمدي



واجه المؤلف عمرو محمود ياسين بعض الانتقاد والهجوم منذ بدء عرض حلقات الجزء الثاني لمسلسل نصيبي وقسمتك على سي بي سي الذي قام بكتابته وحقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وقام ببطولة حلقاته النجم هاني سلامة.



ويكشف عمرو ياسين في حواره لـ" المال " كواليس الجزء الثاني لنصيبي وقسمتك ورده على الانتقادات التي وجهت له لمناقشته قضايا الإلحاد وتقديم مشاهد لشاب يشرب البيرة ثم يؤدي الصلاة في نفس المشهد، وأسباب تقديمه للجزء الثاني ورأيه في أداء الممثلين المشاركين فيه خاصة شقيقته الفنانة رانيا ياسين .



** قضايا اجتماعية خاصة



قال المؤلف عمرو محمود ياسين، إن مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، الذي يعرض له حاليا على شاشة سي بي سي يقدم فيه قصص وقضايا اجتماعية ومشكلات خاصة بالمرأة في المجتمع المصري، وذلك على عكس ماقدمه في الجزء الأول، خاصة وأن بطل العمل فيه كان رجلا وهو النجم هاني سلامة.



وأشار في حواره لـ"المال" إلى أن الجزء الاول احتوى على 15 قصة تخص الرجل وكل قصة تكونت من 3 حلقات لكنه في الجزء الثاني يقدم 9 قصصا فقط وكل قصة مكونة من 5 حلقات منها "لحظة من فضلك" التي عرضت أول قصة والثانية " نظرة فابتسامة " وغيرها، مضيفا "أي أقدم أكثر من 20 فيلما سينمائيا مختلفا".



ونوه عمرو ياسين، إلى أنه تعمد تقديم 5 حلقات في الجزء الثاني لكل قصة حتى يتابع المشاهد كل قصة منذ بداية الأسبوع ومع نهايته يكون انتهى من مشاهدة القصة كاملا على مدى 5 حلقات، لأنه في الجزء الأول كان منزعجا مع فريق العمل بسبب تقديم قصة معينة على مدى 3 حلقات ثم تليها قصة ثانية بحلقتين وينتهي الأسبوع فيحدث تشتت للمشاهدين بسبب عرض الحلقة الثالثة والأخيرة للقصة الثانية مع بداية الأسبوع الجديد.



وأوضح أن سبب تقديمه لجزء ثان لمسلسل نصيبي وقسمتك، هو طلب الفضائيات، لافتا إلى أنه كان يصعب تقديم النجم هاني سلامة ومشاركته في الجزء الثاني للمسلسل لأنه قدم 15 شخصية في الجزء الأول بشكل مميز وليس سهلا على أي ممثل أن يقدم 15 شخصية مختلفة ثم يقدم 9 شخصيات جديدة مختلفة في الجزء الثاني أي أنه سيقدم بذلك 25 شخصية مختلفة في سنوات قليلة فماذا سيقدم فيما بعد لجمهوره؟.



وقال إن الجزء الثاني لنصيبي وقسمتك يضم كوكبة من الفنانين المختلفين للأول مرة عن الجزء الأول مثل حنان مطاوع ورانيا ياسين وعماد رشاد وهيدي كرم ودارين حداد وغيرهم.



** صد الهجوم



أما عن الهجوم الذي تعرض له المسلسل منذ عرض حلقات الجزء الثاني اليومين الماضيين بسبب مناقشته قضية الإلحاد في الحلقة الأولى " لحظة من فضلك "، قال : "هذا ماتفعله السوشيال ميديا".



وأضاف: "كل شخص يحاول فرض رايه فيما يريد دون وعي لأنني لم أناقش الالحاد بشكل منفر أو كاني أحث عليه وإنما أتطرق له من خلال شقيقة الفنان محمود عبد المغني "حازم"".



كما واجه المسلسل في الحلقة الثانية " نظرة فابتسامة " بعض الانتقاد بسبب مشهد ظهر فيه الفنان أحمد العوضي وهو يشرب "بيرة"، ثم يقوم بعدها يصلي.



ويرد ياسين: "هذا أمر طبيعي أن أقدم نموذجا لشخص يمارس حياته كما يريد لكنه يحافظ على صلاته وقربه من ربه لكن من حق أي شخص أن ينتقد مايشاهده وذلك لايزعجني بل اعتبر ذلك أمرا طبيعيا وصحيا في الحقل والعمل الفني".



واستدرك قائلا: "أكثر مافؤجئت به في الجزء الثاني لنصيبي وقسمتك هو المنتج أحمد عبد العاطي فهو في المقام الأول صديق لي وليس منتجا تاجرا يهتم بالمادة فقط بل يسعى لتقديم قيمة فنية منذ تقديمنا معا للجزء الأول والنجاح الذي حققناه فيه فهو يترك لي الأمور ويعرفني جيدا أنني لن أخذله".



وتابع إن جميع الفنانين الذين شاركوا في الجزء الثاني قدموا أدوارهم بشكل مميز دون استثناء وأحسوا أنهم مختلفين على المستوى الفني بدرجة كبيرة".



وأعرب عن سعادته بوجود ومشاركة الفنان عماد رشاد معه في إحدى الحلقات التي ستعرض الأيام القادمة



وأوضح أن الفنانة الشابة مريم حسن قدمت شخصية جيدة ستلفت الأنظار لها والمسلسل يشهد عودة قوية للنجمة بسمة بعد غياب طويل والنجم شريف رمزي وحنان مطاوع .



وعن مشاركة شقيقته الفنانة رانيا ياسين في الحلقة الأولى للمسلسل، قال : إنه لم يكن مندهشا من أدائها الجيد في الحلقة وقدمت الشخصية بشكل مميز وأشاد بها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي .



وعن حقيقة مشاركة والدته وشقيقته له في كتابة حلقات الجزء الثاني لنصيبي وقسمتك كشف عمرو أنهم وزوجته بالفعل ساعدوه في كتابة بعض الحلقات من خلال معرفته لكيفية تفكيرهم في المشاكل التي يواجهونها وإعطاءه إلهاما فكريا له لتقديم بعض الأفكار في المسلسل.



ولفت عمرو ياسين إلى أن الخمس الحلقات الأولى للمسلسل للمخرج الشاب مصطفى فكري



وقال "’آن الأوان لينتبه له المنتجين في السينما والدراما لأنه قدم صورة مميزة لهذه الحلقات بالإضافة لتعاونه مع مخرجين آخرين في باقي الحلقات للجزء الثاني لنصيبي وقسمتك منهم أكرم فريد".



