البورصات الأوروبية ترتفع مع انحسار المخاوف من حرب تجارية

رويترز









ارتفعت البورصات الأوروبية، اليوم الخميس، مع انحسار المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما فتح شهية المستثمرين للمخاطرة.





وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعًا 0.7%، بينما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في منطقة اليورو مرتفعًا 1% في تاسع جلسة على التوالي من المكاسب، وهو أفضل أداء له في شهرين.





وقال متعاملون إن مؤشرات الأسهم الأوروبية لقيت دعمًا أيضًا من بداية إيجابية لجلسة التداول في بورصة وول ستريت، حيث سجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيًّا مرتفعًا.





وجاءت قطاعات السيارات والمصارف والتعدين في مقدمة الرابحين مع استمرار المستثمرين في التركيز على آمال بأن أحدث الطلقات في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد تدفع النزاع نحو حل.







