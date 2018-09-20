تنفيذ موقف إقليمي بتكلفة 35 مليون جنيه بأسوان الجديدة

محمود زكي









قال رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إنه تم البدء بالفعل في تنفيذ موقف إقليمي بالمدينة، بتكلفة تقدر بحوالي 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال وتوريد وصب البلاط الخرساني بالأحياء الأول والثاني والثالث، بتكلفة تقدر بحوالي 8.5 مليون جنيه.





وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أن الجهاز أسند المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة، بطاقة تبلغ 25 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن المشروع تم إسناده لشركة المقاولون العرب، بعد طرح مناقصة من جانب الجهاز على شركات المقاولات.





وأكد أن التكلفة الخاصة بعملية الإسناد تبلغ 170 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام المقبل

2019.





ولفت إلى أنه يتم أيضًا الاستعداد لتنفيذ مشروعات أخرى بالمدينة، بتكلفة 18 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها العام المالي الحالي.





وأشار إلى أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية للمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي والتي تتكون من مدارس ووحدات صحية وأسواق تجارية بالمدينة.















