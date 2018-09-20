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الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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جمبري
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140.00
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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يربح جنيهين
الخميس 20 سبتمبر 2018 07:25 م
الذهب 99
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عمر سالم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، على خلفية صعود أسعار المعدن الأضفر بالبورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام بدلًا من 602 جنيه أمس، بعد تراجعه لمدة يومين.
فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 690 جنيهًا، بدلًا من 688 جنيهًا، كما سجلت الأوقية 1205 دولارات، مقابل 1201 دولار أمس.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4830 جنيهًا، مقابل 4820 جنيهًا أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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