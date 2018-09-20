ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يربح جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، على خلفية صعود أسعار المعدن الأضفر بالبورصة العالمية.

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 604 جنيهات للجرام بدلًا من 602 جنيه أمس، بعد تراجعه لمدة يومين.





فيما سجل عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 690 جنيهًا، بدلًا من 688 جنيهًا، كما سجلت الأوقية 1205 دولارات، مقابل 1201 دولار أمس.





وبلغ الجنيه الذهب نحو 4830 جنيهًا، مقابل 4820 جنيهًا أمس.







