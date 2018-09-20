31.7 مليون دولار قيمة صادرات السيارات خلال النصف اﻷول

سيارات 5

أحمد عوض



كشفت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻷحصاء، أن حجم صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها "ملاكي- أتوبيسات- شاحنات" بلغت 181 مركبة، بقيمة 31 مليونًا و774 ألفًا و252 دولارًا خلال النصف اﻷول من العام الحالى.



وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول اﻷكثر استيرادًا للسيارات من مصر، بعد تمكنها من الاستحواذ على حصة استيرادية 61% بقيمة 19 مليونًا و458 ألف دولار.



وجاءت السعودية فى المرتبة الثانية بحصة استيرادية بلغت 20% بإجمالى 6 ملايين و358 ألفًا و797 دولارًا، تبعتها جنوب أفريقيا بحصة 7.4% بقيمة 2 مليون و359 ألفًا و766 دولارًا.



وحلّت النيجر في المرتبة الرابعة بحصة استيرادية 5.2% بقيمة مليون و667 ألفًا و868 دولارًا، تلتها فرنسا بحصة 4.7% محققة مليونًا و441 ألفًا و441 دولارًا.



وتركزت أمريكا في المرتبة السادسة بعد تمكنها من اقتناص حصة استيرادية 3.5% مسجلة مليونًا و125 ألف دولار، تبعتها موريتانيا بحصة 1.4% بإجمالى 468 ألفًا و792 دولارًا.



واحتلت ليبيا المرتبة الثامنة بحصة استيرادية 1.2% باجمالى 408 آلاف و200 دولار، تبعتها كوت ديفوار بحصة 1.1% بواقع 337 ألفًا و907 دولارات، تلتها غانا بحصة 1% بإجمالى 302 ألف و710 دولارات.



والمغرب ظهرت في المرتبة الحادية عشرة بحصة 0.8% بواقع 267 ألفًا و735 دولارًا، فيما سجلت قيمة صادرات الدول اﻷخرى نحو 532 ألفًا و260 دولارًا.

