طيبة الجديدة تنفذ نقطة مرور بتكلفة 75 مليون جنيه

محمود زكي









قال مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه تم إسناد تنفيذ نقطة مرور بالمدينة حيث تقوم بتنفيذه شركة تبارك العامة للمقاولات، وبلغت تكلفة المشروع 75 مليون جنيه.





وأكد أن الجهاز طرح الأعمال الإستشارية للتوسعات الخاصة بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التوسعات الخاصة بالمدينة تبغ حوالي 6000 فدان، منوهًا بأنه التكلفة التي رصدها الجهاز لتنفيذ التوسعات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه حيث تشمل تنفيذ أعمال الترفيق وفرمة الطرق وشبكات المياة والصرف الصحي والكهرباء





وأوضح الجهاز يستعد لطرح قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالمدنية بنظام حق وذلك لإقامة محطة خلط خرسانة، لافتًا إلى أن نظام حق الإنتفاع لمدة ثلاث سنوات إذ تبلغ مساحة القطعة 5540 متر مربع، مشيرًا إلى أن المتقدم يقوم بتقديم مظروفين مغلقين، أحدهما فني والآخر مالي قبل بدء المزاد والمقرر عقده بداية الشهر المقبل.



