خسائر البورصة المصرية 55

خسائر السوق تتعدى 70 مليار جنيه



منى عبدالباري



أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي المزدحم بالخسائر، مسجلة تراجعات على كل الأصعدة حيث نزف رأس المال السوقي 70 مليار جنيه، كما سجلت المؤشرات تراجعا جماعيا بنسب تتراوح بين 8 و8.5% .



وألقت مبيعات الأجانب بظلالها والتي استمرت على مدار 4 جلسات متتالية قبل تغيير اتجاههم نحو الشراء في جلسة الخميس، فقط لتجنح تعاملاتهم الأسبوعية للاتجاه البيعي بنحو 826 مليون جنيه، والتراجعات الجماعية لكل أسهم السوق، مؤثرة على المؤشرات.



و تراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 8% أسبوعيا مغلقا عند مستويات 14083 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 8.2% منهيا أسبوعه عند 682 نقطة، وبالمثل خسر المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 ما نسبته 8.4% مغلقا عند مستويات 1740 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي 70 مليار جنيه خلال الأسبوع ليغلق عند مستويات 780 مليار جنيه، مقارنة بـ850 مليار جنيه الأسبوع المنقضي.



ولم يكن أداء جلسة نهاية الأسبوع بعيدا عن أداء السوق، حيث خسرت البورصة المكاسب التي حققها المؤشر الثلاثيني ليغلق 14083 نقطة، بتراجع 0.11 بعد أرباح 1.87% خلال الجلسة.

