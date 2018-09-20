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بورصة وشركات
تصاعد وتيرة مشتريات الأجانب والعرب بالبورصة لليوم الثاني
الخميس 20 سبتمبر 2018 11:46 م
البورصة المصرية 1
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البورصة المصرية 1
مصطفى طلعت:
واصل المستثمرون العرب والأجانب عملياتهم الشرائية بالسوق لليوم الثاني على التوالي، وسط الأداء السلبي الذي تشهده مؤشرات البورصة المصرية وحالات البيع العنيفة على مدار الأسبوع الجاري.
وأظهرت بيانات التداول تسجيل المستثمرين غير المصريين "أجانب وعرب" أعلى وتيرة شراء للاسهم بدون صفقات، منذ ديسمبر 2017، لتصل إلى 352 مليون جنيه بجلسة اليوم الخميس، مقابل صافي شراء بنحو 100 مليون خلال جلسة امس.
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